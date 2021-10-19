В Украине создали Виртуальный музей российской агрессии. Он иллюстрирует нарушение Россией территориальной целостности Украины.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, этот проект знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

— Российская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир, чтобы о ней помнили наши дети и внуки. Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть предоставлена ​​соответствующая не только уголовное, но и историческая ответственность, — заявил Ткаченко.

Виртуальный музей будет рассказывать об исчезновении и похищения людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала РФ, начиная с 2014 года.

Вместе с тем проект содержит документальные факты: — фото- и видео-доказательства, публикации независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела

— Все это использовалось для отображения полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков, — добавил министр.

По словам Ткаченко, экспозиция о преступлениях в Крыму — только начало, дальше в планах — кейсы с оккупации Донбасса.

По мнению министра, такая информация с ресурса будет полезной для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Поэтому сайт вместе с украинским, имеет еще англоязычную версию.

Кроме того, Ткаченко добавил, что музей упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма.

К созданию портала приобщались государственные органы, правозащитные организации, юристы, журналисты и активисты.

Музей доступен по ссылке.

Источник: Александр Ткаченко