В Україні створили Віртуальний музей російської агресії. Він ілюструє порушення Росією територіальної цілісності України.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, цей проект знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму.

– Російська агресія проти України, що триває вже восьмий рік, заслуговує на те, щоб про неї знав увесь світ, щоб про неї пам’ятали наші діти та онуки. Злочини РФ проти України мають бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надана відповідна не лише карна, а й історична відповідальність, – заявив Ткаченко.

Віртуальний музей розповідатиме про зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014 року.

Разом з тим проект містить документальні факти: – фото- та відео-докази, публікації незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи

– Усе це використовувалося для відображення якомога повної, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, в тому числі, на фронті фальсифікацій та фейків, – додав міністр.

За словами Ткаченка, експозиція щодо злочинів у Криму – лише початок, далі у планах – кейси з окупації Донбасу.

На думку міністра, така інформація з ресурсу буде корисною для іноземних журналістів як надійне джерело для висвітлення теми. Тому сайт має разом з українською, ще англомовну версію.

Окрім того, Ткаченко додав, що музей спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму.

До створення порталу долучалися державні органи, правозахисні організації, юристи, журналісти та громадські активісти.

Музей доступний за посиланням.

Джерело: Олександр Ткаченко