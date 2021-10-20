Европейская комиссия дополнительно выделяет €3,5 млн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших вследствие спровоцированного Россией вооруженного конфликта.

О выделении помощи для Востока Украины объявил во время визита в Краматорск (Донецкая область) специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор.

– Европейский Союз поддерживает народ Украины, включая наиболее уязвимые слои населения в условиях конфликта и пандемии Covid-19. Гуманитарная помощь является ключевым элементом нашей поддержки, — подчеркнул Гилмор.

Средства в размере €3,5 млн планируется направить:

• на помощь наиболее уязвимым слоям населения, среди которых люди преклонного возраста и лица с инвалидностью (отмечается, что финансирование поможет получить доступ к предметам первой необходимости и подготовиться к зиме);

• на обеспечение доступа к медицине и получению психосоциальной (психологической) помощи.

Как уточнили в представительстве Евросоюза в Украине, помощь поступит уязвимым слоям населения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

????????Під час візиту до сходу України, @EamonGilmore оголосив про додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги.Ці гроші допоможуть найвразливішим верствам населення, таким як літні люди, отримати необхідну підтримку, та підготуватися до зими. Деталі ???? https://t.co/Pc87ZPw58i pic.twitter.com/ZBTdR7BDmO — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) October 19, 2021

В представительстве отмечают, что из-за Covid-19 гуманитарная ситуация на Донбассе ухудшилась, и от этого страдают местные жители, особенно пожилые люди. В ЕС подчеркивают, что будут и впредь поддерживать жителей Востока Украины, однако лишь установление мира может обеспечить решение проблем.

По данным представительства ЕС, с марта 2014 года вследствие войны на Донбассе пострадали более 5,2 млн человек (из них 3,4 млн до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи).

Только в 2021 году Еврокомиссия выделила €29 млн гуманитарной помощи для Востока Украины. А с начала войны Евросоюз предоставил €194 млн помощи.

В августе сообщалось, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд Партнерство за сильную Украину. Таким образом страны хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Фонд может начать свою работу до декабря 2021 года. Планируется привлечь до £35 млн от доноров в течение трех лет.

Источник: Представительство ЕС в Украине