Європейська комісія додатково виділяє €3,5 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу, які постраждали унаслідок спровокованого Росією збройного конфлікту.

Про виділення допомоги для Сходу України оголосив під час візиту до Краматорська (Донецька область) спеціальний представник ЄС із прав людини Еймон Гілмор.

– Європейський Союз підтримує народ України, включно з найвразливішими верствами населення в умовах конфлікту та пандемії Covid-19. Гуманітарна допомога є ключовим елементом нашої підтримки, – наголосив Гілмор.

Кошти в розмірі €3,5 млн планують спрямувати:

• на допомогу найбільш вразливим верствам населення, серед яких люди похилого віку й особи з інвалідністю (зазначається, що фінансування допоможе їм отримати доступ до предметів першої необхідності та підготуватися до зими);

• на забезпечення доступу до медицини та отримання психосоціальної (психологічної) допомоги.

Як уточнили в представництві Євросоюзу в Україні, допомога надійде вразливим верствам населення по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі.

????????Під час візиту до сходу України, @EamonGilmore оголосив про додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги.Ці гроші допоможуть найвразливішим верствам населення, таким як літні люди, отримати необхідну підтримку, та підготуватися до зими. Деталі ???? https://t.co/Pc87ZPw58i pic.twitter.com/ZBTdR7BDmO — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) October 19, 2021

У представництві зазначають, що через Covid-19 гуманітарна ситуація на Донбасі погіршилася, і від цього страждають місцеві мешканці, особливо люди похилого віку. В ЄС наголошують, що будуть і надалі підтримувати жителів Сходу України, проте лише встановлення миру може забезпечити вирішення проблем.

За даними представництва ЄС, з березня 2014 року унаслідок війни на Донбасі постраждали понад 5,2 млн людей (із них 3,4 млн досі потребують гуманітарної допомоги).

Лише в 2021 році Єврокомісія виділила €29 млн гуманітарної допомоги для Сходу України. А від початку війни Євросоюз надав €194 млн допомоги.

У серпні повідомлялося, що Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд Партнерство за сильну Україну. У такий спосіб країни хочуть допомогти пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України. Фонд може розпочати свою роботу до грудня 2021 року. Планується залучити до £35 млн від донорів протягом трьох років.

Джерело: Представництво ЄС в Україні