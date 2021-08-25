Великобритания совместно с партнерами создаст фонд помощи Украине

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд Партнерство за сильную Украину. Таким образом страны хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Ожидается, что фонд начнет свою работу до декабря 2021 года. Он планирует привлечь до £35 млн от доноров в течение трех лет.

Финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению способности регионов, страдающих от войны на Донбассе.

Так, часть средств потратят на обеспечение технических консультаций власти или предоставление грантовых инвестиций, которые создадут экономические возможности и улучшат доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

По мнению учредителей фонда помощи для Украины, это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными войной.

В апреле этого года США предоставили Украине $155 млн. Дополнительные финансовые ресурсы будут использованы в различных сферах. Так, на поддержку роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев выделили $34 млн, а на противодействие российской агрессии — еще $63 млн.

Источник: Посольство Великобритании в Киеве