Даже те граждане, которые имеют задолженность по оплате коммунальных услуг, могут оформить субсидию в Украине. Соответствующие разъяснения дали в Министерстве социальной политики.

В ведомстве отметили, что, согласно украинскому законодательству, субсидия не назначается, если человек имеет просроченную задолженность по оплате коммуналки (более трех месяцев).

Речь идет о долге, размер которого превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (или же 340 грн) и в отношении которого еще не истек срок подачи иска.

В то же время даже с долгом за коммуналку можно оформить жилищную субсидию. Для этого следует заключить договор о реструктуризации такой задолженности.

Согласно объяснению Минсоцполитики:

• для заключения договора о реструктуризации гражданам нужно обратиться к предприятиям-поставщикам коммунальных услуг;

• после этого можно будет обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы оформить субсидию;

• субсидию назначат с начала отопительного сезона, если договор о реструктуризации будет заключен в течение двух месяцев с момента его начала; в противном случае она будет назначена с месяца, следующего за тем, в котором поступили документы.

То есть украинцы, имеющие долг по уплате коммуналки, могут оформить субсидию даже после начала отопительного сезона.

Кроме договора о реструктуризации задолженности, субсидию также могут назначить после предоставления: документального подтверждения уплаты долга за коммунальные услуги; постановления об открытии производства по делу об обжаловании задолженности в суде.

Как недавно отмечала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в случае роста коммунальных тарифов во время отопительного сезона субсидии гражданам будут пересматривать автоматически. Людям не нужно будет куда-то обращаться и предоставлять дополнительные документы для перерасчета субсидии.

Средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 годов составит около двух тыс. грн.

При переходе определенного региона Украины в красную зону карантина специальные нормативы для расчета субсидий автоматически повысят на 50%.