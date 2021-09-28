Средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 годов в Украине составит около 2 000 грн.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

– Мы проанализировали, как изменилось потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей. По результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидий в отопительный сезон 2021-2022 годов составит около 2 000 грн, — подчеркнула она.

По словам Лазебной, в прошлый отопительный сезон субсидии в Украине получали около 3 млн домохозяйств. В этом сезоне ожидается такое же количество.

На сегодняшний день субсидии уже получают почти 2,5 млн домохозяйств. При этом около 2 млн из них субсидии назначили автоматически.

Марина Лазебная сегодня также сообщила, что субсидии гражданам будут пересматривать автоматически при росте коммунальных тарифов во время отопительного сезона.

Субсидии будут пересчитывать с того месяца, в котором произошел рост тарифов.

Лазебная также напомнила, что в бюджете на этот год заложено 35,2 млрд грн на субсидии. К тому же в Верховной Раде первое чтение прошел законопроект, который предусматривает увеличение программы субсидий в этом году еще на 12,1 млрд грн.