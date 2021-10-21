Навіть ті громадяни, які мають заборгованість із оплати комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію в Україні. Відповідні роз’яснення дали в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві зазначили, що, згідно із українським законодавством, субсидія не призначається, якщо людина має прострочену заборгованість з оплати комуналки (більше ніж три місяці).

Йдеться про борг, розмір якого перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або ж 340 грн) та щодо якого ще не минув термін подачі позову.

Водночас навіть із боргом за комуналку можна оформити житлову субсидію. Для цього слід укласти договір про реструктуризацію такої заборгованості.

Згідно з поясненням Мінсоцполітики:

• для укладення договору про реструктуризацію громадянам потрібно звернутися до підприємств-надавачів комунальних послуг;

• після цього можна буде звернутися до органу соціального захисту населення, щоб оформити субсидію;

• субсидію призначать з початку опалювального сезону, якщо договір про реструктуризацію буде укладено протягом двох місяців від його початку; в іншому випадку вона буде призначена з місяця, що настає за тим, у якому надійшли документи.

Тобто українці, які мають борг зі сплати комуналки, можуть оформити субсидію навіть після початку опалювального сезону.

Окрім договору про реструктуризацію заборгованості, субсидію також можуть призначити після надання: документального підтвердження сплати боргу за комунальні послуги; ухвали про відкриття провадження у справі щодо оскарження заборгованості в суді.

Як нещодавно зазначала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, в разі зростання комунальних тарифів під час опалювального сезону субсидії громадянам переглядатимуть автоматично. Людям не потрібно буде кудись звертатися і надавати додаткові документи для перерахунку субсидії.

Середній розмір субсидії на опалювальний сезон 2021-2022 років становитиме близько двох тис. грн.

Після переходу певного регіону України до червоної зони карантину спеціальні нормативи для розрахунку субсидій автоматично підвищать на 50%.