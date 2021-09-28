При переходе определенного региона Украины в красную зону карантина специальные нормативы для расчета субсидий будут автоматически повышены на 50%.

О деталях сообщила сегодня на пресс-конференции министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

– Некоторые регионы могут вернуться к красной зоне со всеми вытекающими ограничениями… Для жителей регионов, которые попадут в зону красного уровня опасности, сразу на 50% будут увеличены нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий. Это произойдет автоматически, — подчеркнула Лазебная.

Министр напомнила, что повышенные нормы потребления были введены правительством еще весной 2020 года. Причиной этого стало то, что при ограничениях красной зоны люди вынужденно находятся и работают дома, дети учатся дистанционно, поэтому семьи потребляют больше газа, воды и электроэнергии.

Лазебная также сообщила, что в прошлом отопительном сезоне субсидии получали около 3 млн домохозяйств. В этом сезоне ожидается такое же количество.

Всего по состоянию на сегодня субсидии получают почти 2,5 млн домохозяйств.

Социальные нормативы для расчета субсидий определяют, на какие расходы природного газа, электроэнергии и т.д. (в расчете на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц) будет распространяться льгота или субсидия.

В августе этого года Кабмин продлил действие специальных социальных нормативов для расчета субсидий в регионах, которые с начала отопительного сезона могут оказаться в красной зоне адаптивного карантина из-за коронавируса.