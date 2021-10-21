Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица уже в ближайшее время может попасть в красную зону карантина. Следовательно, в пятницу, 22 октября, будут утверждены дополнительные карантинные ограничения.

Решение о введении дополнительных ограничений в столице в условиях красной зоны должна принять городская Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– На днях Киев попадет в красную зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается… Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны, в которую мы попадем на днях, — подчеркнул Кличко во время открытия заседания Киевсовета.

Он напомнил, что за минувшие сутки в Киеве подтвердили почти 1200 новых случаев заболевания Covid-19 и 39 смертей. По словам Кличко, возраст тех, кто умер от осложнений, — от 29 лет.

– В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них – в тяжелом состоянии. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%, — отметил мэр столицы.

Кличко дал поручение активизировать кампанию по вакцинации от Covid-19 в Киеве. Согласно его данным, в настоящее время 98% госпитализированных в больницы столицы пациентов не были привиты. А 99% летальных случаев зафиксированы именно среди невакцинированных людей.

Накануне Виталий Кличко заявил, что столица находится на грани перехода в красную карантинную зону, и призвал киевлян вакцинироваться.

В то же время начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан был более оптимистичен. Он выразил мнение, что ситуация в столице прогнозируема и говорить о красной зоне эпидопасности еще рано.

По состоянию на сейчас в красной зоне карантина находятся пять областей – Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Херсонская. А 23 октября красную зону введут на территории Сумской области.