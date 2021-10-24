Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Запорожской области вводят ограничения на внутренние перевозки

коронавірус, карантин, транспорт, трамвай, Київ

В Запорожской области усиливают карантин с 25 октября. В частности, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила обновить правила пассажирских перевозок.

Новые ограничения на регулярные и нерегулярные перевозки вступают в силу с 25 октября. Теперь пассажиры должны предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный Covid-тест или другие документы.

Какие документы должны предоставить пассажиры

  • отрицательный экспресс-тест на антигены коронавируса, сделанный за 72 часа до поездки;
  • Covid-сертификат или иностранный документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации или получение первой прививки;
  • негативный результат ПЦР-теста, действующий 72 часа;
  • справка о перенесенной Covid-болезни, которую можно подтвердить при помощи Дія.

Местная власть имеет намерение перераспределить транспорт с менее загруженных маршрутов на более загруженные. Кроме этого, могут внести ограничения на перевозку пассажиров льготных категорий городским транспортом в часы пиковой нагрузки.

Читайте
В Хмельницкой области усиливают карантин - какие ограничения введут

Источник: Индустриалка

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка