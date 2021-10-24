В Запорожской области усиливают карантин с 25 октября. В частности, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила обновить правила пассажирских перевозок.
Новые ограничения на регулярные и нерегулярные перевозки вступают в силу с 25 октября. Теперь пассажиры должны предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный Covid-тест или другие документы.
Какие документы должны предоставить пассажиры
- отрицательный экспресс-тест на антигены коронавируса, сделанный за 72 часа до поездки;
- Covid-сертификат или иностранный документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации или получение первой прививки;
- негативный результат ПЦР-теста, действующий 72 часа;
- справка о перенесенной Covid-болезни, которую можно подтвердить при помощи Дія.
Местная власть имеет намерение перераспределить транспорт с менее загруженных маршрутов на более загруженные. Кроме этого, могут внести ограничения на перевозку пассажиров льготных категорий городским транспортом в часы пиковой нагрузки.
Источник: Индустриалка