В Запорожской области усиливают карантин с 25 октября. В частности, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила обновить правила пассажирских перевозок.

Новые ограничения на регулярные и нерегулярные перевозки вступают в силу с 25 октября. Теперь пассажиры должны предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный Covid-тест или другие документы.

Какие документы должны предоставить пассажиры

отрицательный экспресс-тест на антигены коронавируса, сделанный за 72 часа до поездки;

Covid-сертификат или иностранный документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации или получение первой прививки;

негативный результат ПЦР-теста, действующий 72 часа;

справка о перенесенной Covid-болезни, которую можно подтвердить при помощи Дія.

Местная власть имеет намерение перераспределить транспорт с менее загруженных маршрутов на более загруженные. Кроме этого, могут внести ограничения на перевозку пассажиров льготных категорий городским транспортом в часы пиковой нагрузки.

Источник: Индустриалка