Скорее всего, на этой неделе Украина все еще будет оставаться в так называемом зеленом списке стран Европейского Союза.

Это означает, что путешествия из нашей страны в страны ЕС разрешены без уважительных причин или с целью туризма. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

Но, по его словам, за ситуацией нужно следить, поскольку все еще может измениться.

— Похоже, что на этой неделе Украина останется в рекомендуемом ЕС безопасном списке путешествий из третьих стран, для которых возможны поездки учитывая Covid-19. Но ситуацию нужно мониторить, новое предложение потенциально может появиться позже на этой неделе, — написал он в Twitter.

looks like #Ukraine will remain on the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2021

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о вероятности исключения Украины из зеленого списка ЕС для путешествий.

В него входят страны, граждане которых могут путешествовать в Евросоюз без дополнительных ограничений при пандемии. Дмитрий Кулеба объяснил, что ЕС принимает решения на основе четких показателей заболеваемости Covid-19 в той или иной стране, и все зависит от развития эпидемической ситуации.

В случае принятия решения об исключении Украины из зеленой зоны ни в коем случае не отменяется безвизовый режим. Будут только введены временные ограничения на несущественные (туристические) поездки. Решение может быть пересмотрено, если эпидемическая ситуация в Украине улучшится.