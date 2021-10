Скорее всего, на этой неделе Украина все еще будет оставаться в так называемом зеленом списке стран Европейского Союза.

Это означает, что путешествия из нашей страны в страны ЕС разрешены без уважительных причин или с целью туризма. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

Но, по его словам, за ситуацией нужно следить, поскольку все еще может измениться.

looks like #Ukraine will remain on the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2021