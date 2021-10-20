Существует вероятность, что Украину исключат из “зеленого” списка Евросоюза, в который входят страны, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений во время пандемии Covid-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– По состоянию на сейчас Украина еще находится в “зеленом” списке ЕС. В то же время действительно есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка. Хочу подчеркнуть, что здесь нет политики – это простая арифметика, — заявил он.

Министр уточнил, что Евросоюз принимает решение на основании четких показателей заболеваемости Covid-19 в той или иной стране, и все зависит от развития эпидемической ситуации.

Исключение из “зеленого” списка, который Еврокомиссия обновляет каждые две недели, означает введение временных ограничений на необязательные поездки граждан (например, туристические).

– К сожалению, в последнее время статистика Covid-19 в Украине демонстрирует стремительный ежедневный рост. Это прямое следствие низкого процента вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, которая подрывает доверие граждан к вакцинам… Как следствие, мы имеем перспективу, что Евросоюз исключит нас из “зеленого” списка, — отметил Кулеба.

Глава МИД также объяснил, что будет означать вероятное исключение из “зеленого” списка для украинцев. Кулеба выделил три ключевых пункта:

• В случае принятия решение ЕС об исключении Украины из “зеленой” зоны ни в коем случае не отменяет безвизовый режим. Будут только введены временные ограничения на несущественные (туристические) поездки – с целью противодействия коронавирусу. Решение ЕС могут пересмотреть, если эпидемическая ситуация в Украине улучшится.

• Решение ЕС об исключении из “зеленого” списка не устанавливает автоматически новые правила для пересечения границ Евросоюза. Это будет рекомендация государствам-членам ЕС, которые уже должны на национальном уровне принять окончательное решение о разрешении или ограничении поездок украинцев. Как подчеркнул Кулеба, опыт стран, которые уже исключили из “зеленого” списка, показывает, что тотального закрытия границ ожидать не стоит.

• МИД Украины и посольства работают с иностранными партнерами, чтобы список стран, открытых для путешествий украинцев, был как можно шире.

Кулеба добавил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине: Евросоюз в последнее время значительно сократил “зеленый” список.

Недавно появилась информация, что на этой неделе Евросоюз может исключить Украину из “зеленого” списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений.

В “зеленом” списке ЕС Украина находилась с середины июля. После пересмотра списка 8 октября наша страна осталась в перечне стран “зеленой” зоны.