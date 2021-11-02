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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Киев в красной зоне: прогноз Кличко, сколько продлится карантин

Віталій Кличко

По предварительным прогнозам, Киев будет находиться в красной карантинной зоне в течение месяца. Это будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом в столице, которая пока отрицательна.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24.

– Предварительно все говорят, что все это может занять месяц. Если в течение двух-трех недель мы будем видеть динамику снижения, если мы подойдем к ключевым критериям, подходящим для оранжевой зоны, в соответствии с этим будем принимать решения и предлагать снизить статус до оранжевой зоны, – подчеркнул он.

Однако, по его словам, пока такой тенденции нет.

Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина. Поэтому постоянная комиссия по ТЭБ и ЧС столицы утвердила перечень дополнительных ограничений.

Полный перечень ограничений в Киеве после перехода в красную зону – в материале.

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Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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