По предварительным прогнозам, Киев будет находиться в красной карантинной зоне в течение месяца. Это будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом в столице, которая пока отрицательна.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24.

– Предварительно все говорят, что все это может занять месяц. Если в течение двух-трех недель мы будем видеть динамику снижения, если мы подойдем к ключевым критериям, подходящим для оранжевой зоны, в соответствии с этим будем принимать решения и предлагать снизить статус до оранжевой зоны, – подчеркнул он.

Однако, по его словам, пока такой тенденции нет.

Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина. Поэтому постоянная комиссия по ТЭБ и ЧС столицы утвердила перечень дополнительных ограничений.

Полный перечень ограничений в Киеве после перехода в красную зону – в материале.