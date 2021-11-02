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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Київ у червоній зоні: прогноз Кличка, скільки триватиме карантин

Віталій Кличко

За попередніми прогнозами, Київ перебуватиме у червоній карантинній зоні упродовж місяця. Це залежатиме від динаміки захворюваності на коронавірус у столиці, яка поки що негативна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Україна 24.

– Попередньо всі кажуть, що все це може тривати впродовж місяця. Якщо протягом двох-трьох тижнів ми бачитимемо динаміку на зниження, якщо ми підійдемо до ключових критеріїв, що підходитимуть для помаранчевої зони, відповідно до цього будемо приймати рішення і пропонувати понизити статус до помаранчевої зони, – наголосив він.

Проте, за його словами, поки що такої тенденції немає.

Київ із 1 листопада перейшов у червону зону карантину. Тому постійна комісія з питань ТЕБ та НС столиця затвердила перелік додаткових обмежень.

Повний перелік обмежень у Києві після переходу в червону зону – в матеріалі.

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Червона зона у Києві й нові правила дорожнього руху: що змінилося з 1 листопада

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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