White Rock Management расширяет свою глобальную сеть ЦОД зеленым дата-центром в Швеции

Компания предпринимателя Сергея Тронь White Rock Management, которая специализируется на инвестициях в инновационные технологии, анонсировала запуск многофункционального зеленого дата-центра в Швеции в ноябре 2021 года.

Проектная мощность нового ЦОД составляет 20 мВт. В основу проекта легли модульные решения, позволяющие разворачивать вычислительные центры в сжатые сроки. Расширяя границы деятельности, White Rock Management в дальнейшем планирует масштабировать бизнес и на территорию Украины.

— White Rock Management продолжает формировать глобальную сеть дата-центров по всему миру. Поддерживая вектор оздоровление среды обитания как вклада в будущее нашей цивилизации, этот проект позволит совместить энергетические потребности с минимизацией затрат и вреда для окружающей среды. После запуска проекта предполагается масштабировать бизнес в других странах, в том числе и в Украине, тем самым создавая современные центры данных с оптимальными условиями для подобных площадок, — подчеркивает Сергей Тронь.

Новый центр обработки данных White Rock Management ориентирован на предоставление высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры для нужд корпоративных и частных клиентов.

Объект расположен в северной части Швеции, где энергия производится из возобновляемых источников и имеет соответствующий зеленый сертификат происхождения.

White Rock Management впервые реализует проект современного дата-центра, базируясь на модульных решениях. За счет использования модулей отпадает необходимость в возведении капитальных сооружений.

При этом строительно-монтажные работы сводятся к подготовке площадки и подключению к соответствующей инфраструктуре. Модульная технология позволяет разворачивать вычислительные центры в сжатые сроки и отличается более выгодными технико-экономическими показателями.

В настоящее время на шведском объекте White Rock Management осуществляются пуско-наладочные работы, идет подготовка к запуску первой партии вычислительного оборудования.

Сегодня в Швеции работает порядка 150 ЦОД, в которые игроки рынке суммарно инвестировали около $1,6 млрд. Шведские дата-центры обслуживают таких гигантов цифровой индустрии как NASDAQ, Amazon Web Services и Facebook.

Напомним, летом 2021 года компания White Rock Management открыла новый дата-центр в Республике Казахстан мощностью более 100 МВт.

Сегодня на финальной стадии разработки находится проект открытия ЦОД в Северной Америке, также продолжает разрабатываться проект современного дата-центра в Украине.