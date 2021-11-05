White Rock Management розширює свою глобальну мережу ЦОД зеленим дата-центром у Швеції

Компанія підприємця Сергія Тронь White Rock Management, яка спеціалізується на інвестиціях в інноваційні технології, анонсувала запуск багатофункціонального зеленого дата-центру в Швеції в листопаді 2021 року.

Проектна потужність нового ЦОД становить 20 мВт. В основу проекту лягли модульні рішення, що дозволяють розгортати обчислювальні центри в стислі терміни. Розширюючи межі діяльності, White Rock Management надалі планує масштабувати бізнес і на територію України.

– White Rock Management продовжує формувати Глобальну Мережу дата-центрів по всьому світу. Підтримуючи вектор оздоровлення середовища проживання як внеску в майбутнє нашої цивілізації, цей проект дозволить поєднати енергетичні потреби з мінімізацією витрат і шкоди для навколишнього середовища. Після запуску проекту передбачається масштабувати бізнес в інших країнах, в тому числі і в Україні, тим самим створюючи сучасні центри даних з оптимальними умовами для подібних майданчиків, – підкреслює Сергій Тронь.

Новий центр обробки даних White Rock Management орієнтований на надання високопродуктивної і відмовостійкої інформаційної інфраструктури для потреб корпоративних і приватних клієнтів.

Об’єкт розташований у північній частині Швеції, де енергія виробляється з відновлюваних джерел і має відповідний зелений сертифікат походження.

White Rock Management вперше реалізує проект сучасного дата-центру, базуючись на модульних рішеннях. За рахунок використання модулів відпадає необхідність у зведенні капітальних споруд.

При цьому будівельно-монтажні роботи зводяться до підготовки майданчика і підключення до відповідної інфраструктури. Модульна технологія дозволяє розгортати обчислювальні центри в стислі терміни і відрізняється більш вигідними техніко-економічними показниками.

В даний час на шведському об’єкті White Rock Management здійснюються пуско-налагоджувальні роботи, йде підготовка до запуску першої партії обчислювального обладнання.

Сьогодні в Швеції працює близько 150 ЦОД, в які гравці ринку сумарно інвестували близько $1,6 млрд. шведські дата-центри обслуговують таких гігантів цифрової індустрії як NASDAQ, Amazon Web Services і Facebook.

Нагадаємо, влітку 2021 року компанія White Rock Management відкрила новий дата-центр в Республіці Казахстан потужністю понад 100 МВт.

Сьогодні на фінальній стадії розробки знаходиться проект відкриття ЦОД в Північній Америці, також продовжує розроблятися проект сучасного дата-центру в Україні.