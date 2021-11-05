При поступлении в вуз самое главное — правильно выбрать сферу обучения. Рассказываем, что такое профориентация, как оценить свои способности и выбрать профессию, которая будет приносить удовольствие.

Почему это важно

Сегодня профессия играет все большую роль в самореализации среди молодежи. Для наших родителей работа была по большей части способом заработать деньги. Новое поколение не намерено проводить по восемь часов в день, занимаясь неинтересным делом.

Собственные интересы выходят на первый план при выборе профессии.

Что такое профориентация

Профориентация — это процесс выявления у человека склонности к определенному виду профессиональной деятельности. Проще говоря – выбор сферы деятельности, в которой человек может максимально раскрыть свой потенциал.

Впервые с профориентацией дети знакомятся еще в школе. Когда педагоги на встречу с выпускниками приглашают представителей разных профессий, и те знакомят школьников с аспектами своего дела.

Самый распространенный метод профориентации — это тестирование и консультации. Пройти такой тест можно бесплатно и онлайн. Вот несколько ссылок, которые вам пригодятся.

Тест от Testometrika Тест от smartia.me Тест от why-education.ua

Бесплатные тестирования рассчитаны на широкий круг людей, а потому не всегда точны. Для тех, кто хочет получить максимально правильную оценку своих способностей, существует другой метод — консультация с профориентологом.

Профориентолог помогает людям определиться с профессией: рассказывает о разных специальностях и способствует формированию устойчивой самооценки для реализации скрытых возможностей. Также специалист проводит глубокое тестирование ваших навыков и способностей.

Как определить профессию самостоятельно

Представьте занятие мечты. Задайте себе простой вопрос: если бы сегодня вы заработали достаточно денег, чтобы больше не думать о заработке, чем бы тогда занимались?

Постарайтесь придумать само занятие: путешествия и саморазвитие не подходят. Полученный ответ подскажет, в каком направлении двигаться.

Выпишите интересы. Составьте список интересов, которые вам по душе: спорт, технологии или политика. А дальше проанализируйте, какие специальности существуют в этих сферах.

Если вас интересует футбол, вы можете работать спортивным журналистом, маркетологом футбольного клуба, футбольным агентом или организатором детских турниров. Почти каждое из направлений имеет ряд специальностей, которые требуют различных навыков.

Проанализируйте рынок. Когда выбрали направление профессии, поищите информацию об ее актуальности. В разделе блог на сайтах Work.ua и Robota.ua постоянно публикуют исследования и тексты на тему рынка труда. Здесь можно найти статистику относительно профессий, которые будут наиболее востребованными в будущем.

Также можно узнать о специальностях, которые теряют актуальность. На портале Happy Monday публикуют тексты о карьере и развитии в профессии. Здесь собраны советы, как выбрать или сменить профессию, и какие психологические препятствия могут этому помешать.

Говорите с профессионалами. Мы также советуем пообщаться с людьми, которые работают в выбранной вами сфере. Они расскажут об основных новостях и помогут определить более узкое направление. Вот что можно у них спросить:

Насколько серьезна конкуренция в профессии?

Какие навыки ценят в первую очередь?

Какие навыки будут хорошим бонусом?

Какая зарплата на рынке?

В каком направлении рынок развивается?

С чего начать работу в этой сфере?

Развивайте универсальные навыки. Существуют универсальные умения, подходящие для широкого круга профессий. Например, навыки оратора понадобятся на руководящих должностях в любых профессиях и для живых выступлений во время презентаций проектов. Окончив курсы оратора, вы также будете чувствовать себя более уверенно на собеседованиях.

В информационную эпоху растет значимость IT-специалистов, для которых важно знание математики. Онлайн-школа математики Матема помогает ученикам заполнить пробелы, которые оставила школьная программа, и улучшить знания.

Книги, которые помогут выбрать профессию

Если хотите понять свои способности глубже, вот три книги, которые в этом помогут.