При вступі до вишу найголовніше – правильно обрати сферу навчання. Розповідаємо, що таке профорієнтація, як оцінити свої здібності й обрати професію, яка буде приносити задоволення.

Чому це важливо

Сьогодні професія відіграє все більшу роль у самореалізації серед молоді. Для наших батьків робота була здебільшого способом заробити грошей. Нове ж покоління не має наміру проводити вісім годин на день, займаючись нецікавою справою.

Власні інтереси виходять на перший план під час вибору професії.

Що таке профорієнтація

Профорієнтація – це процес виявлення у людини схильності до певного виду професійної діяльності. Простіше кажучи – вибір сфери діяльності, у якій людина може максимально розкрити свій потенціал.

Вперше із профорієнтацією діти знайомляться ще у школі. Коли педагоги на зустріч із випускниками запрошують представників різних професій, і ті знайомлять школярів із аспектами своєї справи.

Найпоширеніший метод профорієнтації – це тестування та консультації. Пройти такий тест можна безкоштовно та онлайн. Ось кілька посилань, які стануть вам у пригоді.

Testometrika Тест від Тест від smartia.me Тест від why-education.ua

Безкоштовні тестування розраховані на широке коло людей, тому не завжди точні. Для тих, хто хоче отримати максимально правильну оцінку своїх здібностей, є інший метод – консультація із профорієнтологом.

Профорієнтолог допомагає людям визначитися з професією: розповідає про різні спеціальності та сприяє формуванню стійкої самооцінки для реалізації прихованих можливостей. Також спеціаліст проводить глибоке тестування ваших навичок та здібностей.

Як визначити професію самостійно

Уявіть заняття мрії. Поставте собі просте запитання: якби сьогодні ви заробили достатньо грошей, щоб більше не думати про заробіток, чим би ви займалися?

Постарайтесь придумати саме професію: подорожі та саморозвиток не підходять. Отримана відповідь підкаже, в якому напрямку рухатись.

Випишіть інтереси. Складіть список інтересів, які вам до душі: спорт, технології чи політика. А далі проаналізуйте, які спеціальності існують у цих сферах.

Якщо вас цікавить футбол, ви можете працювати спортивним журналістом, маркетологом футбольного клубу, футбольним агентом або організатором дитячих турнірів. Майже кожен із напрямів має низку спеціальностей, які вимагають різних навичок.

Проаналізуйте ринок. Коли обрали напрямок професії, пошукайте інформацію щодо її актуальності. У розділі блог на сайтах Work.ua та Robota.ua постійно публікують дослідження та тексти на тему ринку праці. Тут можна знайти статистику щодо професій, які будуть найбільш затребуваними у майбутньому.

Також можна дізнатися про спеціальності, які втрачають актуальність. На порталі Happy Monday публікують тексти про кар’єру та розвиток у професії. Тут зібрані поради, як обрати чи змінити професію, та які психологічні перешкоди можуть цьому завадити.



Говоріть із професіоналами. Ми також радимо поспілкуватися з людьми, які працюють в обраній вами сфері. Вони розкажуть про основні новини та допоможуть визначити більш вузький напрям. Ось що можна у них запитати:

Наскільки серйозна конкуренція в професії?

Які навички цінують насамперед?

Які навички будуть хорошим бонусом?

Яка зарплата на ринку?

В якому напрямку ринок розвивається?

Із чого почати роботу в цій сфері?

Розвивайте універсальні навички. Існують універсальні вміння, які підходять для широкого кола професій. Наприклад, навички оратора знадобляться на керівних посадах у будь-яких професіях та для живих виступів, під час презентацій проектів. Закінчивши курси оратора, ви також будете почуватися впевненіше на співбесідах.



У інформаційну епоху росте значимість IT-спеціалістів, для яких важливим є знання математики. Онлайн-школа математики Матема допомагає учням заповнити прогалини, які залишила шкільна програма, та покращити знання.

Книги, які допоможуть обрати професію

Якщо хочете зрозуміти свої здібності глибше, ось три книги, які у цьому допоможуть.