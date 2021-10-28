Онлайн-обучение — способ получения знаний с помощью интернета. Курсы в реальном времени, записанные лекции, занятия с репетитором через видеосвязь — это виды онлайн-обучения. О всех плюсах и минусах образования в интернете читайте дальше.

Онлайн-обучение — это тренд в развитых странах

В 2019 году, еще до начала пандемии и глобального перехода на дистанционное обучение, статистическая служба Европейского Союза провела исследование сферы онлайн-обучения.

Оказалось, что в среднем 8% европейцев в возрасте от 16 до 74 лет проходили онлайн-курсы за три последних месяца. Наибольший показатель в Финляндии и Швеции — 21% и 18%. Также исследование показало, что за год этот показатель вырос на 1%.

Пандемия внесла свои коррективы в сферу онлайн-образования, и рост ускорился в несколько раз. Прогнозируют, что к 2026 году рынок интернет-обучения достигнет $457 млрд.

Все больше учебных заведений предлагают возможности дистанционного обучения людям из отдаленных регионов, поэтому рынок будет расти со скоростью 10% в год.

Итак, обучение в интернете — мировой тренд, которого не избежать и Украине. Возможно, популярность такого вида образования доберется до нас несколько позже. Однако статистика говорит о глобальном переходе образования в интернет.

Плюсы онлайн-обучения

Универсальный темп. Обучение на дому означает, что ученику не нужно подстраиваться под остальных одноклассников. Это позволяет подобрать тот темп, в котором ребенку удобно обучаться. Кому-то нужно больше времени на занятия математикой, и меньше — для изучения английского. Это можно учесть в графике и избавить ученика от стресса и переживаний, что ему не хватит времени.

Материал усваивается лучше. В школе дети идут по общей для всех программе. Прозевав даже одну тему, догнать остальных учеников бывает трудно. А особенно на живых уроках, где ребенок может стесняться повторить вопрос.

Такой проблемы нет во время онлайн-занятий, потому что всю непонятную информацию можно пройти повторно. Это позволяет ученику в совершенстве изучить тему, а не догонять одноклассников.

Минимизирует стресс. Ребенку не нужно принудительно отвечать у доски, спешить на первый урок и отпрашиваться, когда он чувствует себя плохо. Обучение проходит в комфортных и знакомых условиях, где можно расслабиться и сосредоточиться на занятиях. В классе, где собирается много учеников, отвлечься от слов учителя очень просто.

Воспитывает самоорганизацию. Организуя учебный процесс самостоятельно, ребенок получает ценные навыки работы с тайм-менеджментом. 87% американских учеников признались, что могли бы получить лучшие оценки, если бы научились управлять собственным временем. То есть самодисциплина, которой уделяют мало внимания в школе, позволяет получить лучшие успехи для ученика.

Навыки самоорганизации также понадобятся во время подготовки к ВНО, когда ребенку придется самому прорабатывать большое количество информации. О том, как подготовиться к ВНО самостоятельно, подробно написали специалисты блога Матема.

Минимизирует конфликты с учителем. Отношения между ребенком, учителем и преподавателем — непредсказуемая вещь. Если ребенок учится на онлайн-курсах, конфликтов с педагогом у него не возникнет. А онлайн-репетитора, который не сумел найти подход к ученику, можно легко заменить на другого. Это проще, нежели полностью менять школу и рисковать моральным здоровьем ребенка.

Минусы онлайн-обучения

Низкий уровень социализации. Очень много жизненных навыков дети получают не во время уроков, а на переменах, когда общаются со сверстниками. Ощущение принадлежности к группе формирует у школьника уверенность в себе и развивает навыки коммуникации.

Полностью изолированный от сверстников ребенок, который общался только с родителями, рискует подойти к взрослой жизни неготовым. Эту проблему можно решить на кружках и во время игр в свободное от занятий время.

Перенасыщенность гаджетами. Врачи не советуют детям проводить за компьютером больше двух часов в день. Учитывая время на учебу и досуг с гаджетом, у школьников, которые выбирают онлайн-обучение, этот показатель может вырасти втрое.

Это плохо влияет на зрение ученика и развивает проблемы с опорно-двигательной системой. Еще не сформированный скелет ребенка не приспособлен к длительному сидению на одном месте.

Родители, которые хотят перевести ребенка на онлайн-обучение, должны заботиться о физических нагрузках ученика и регулярно проходить с ребенком медосмотр.

Мало практических знаний. Около 20% детей в Украине — кинестетики. Такие ученики лучше всего воспринимают информацию через практические задания: лабораторные работы на химии или живое общение на английском.

Изучая записанные онлайн-курсы, ребенок получает минимум практических навыков, что плохо влияет на усвоение новых знаний. В таком случае родителям лучше нанимать онлайн-репетитора либо практиковаться с ребенком самостоятельно.

Не все учителя хорошо интегрируют обучение в онлайн. Онлайн-обучение в Украине — новая ниша. Большинство учителей не имеют опыта в преподавании через интернет, поэтому качество их занятий — на низком уровне.

Если родители решили выбрать для ребенка онлайн-репетитора, лучше искать его на специальных платформах, таких как Матема. Такие сервисы несут ответственность за качество образования и обучают преподавателей работать через интернет.

Мы не советуем искать репетиторов на досках объявлений и в соцсетях.