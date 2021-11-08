Каждый год 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Его начали праздновать с 1997 года.

Лексика украинского языка очень динамичная. Она постоянно развивается и меняется, реагируя на события, происходящие в стране или мире.

Именно поэтому в речи постоянно возникают новые слова – неологизмы. Это термины или фразы, которые совсем недавно появились и приняты в употребление. Они достаточно важны для языка, поскольку обогащают словарный запас и влияют на культуру общения в обществе.

Факты ICTV подготовили подборку неологизмов, недавно появившихся в украинском языке.

Медфлюэнсер

Это слово стало особенно популярным и употребляемым с началом пандемии коронавируса. Все из-за того, что у общества, медиа возникла потребность и запрос на людей, которые не просто разбираются в доказательной медицине, но еще и могут объяснить непонятные вещи на понятном языке.

Сегодня медфлюэнсерами являются врачи, эпидемиологи, инфекционисты, которые делятся рекомендациями и максимально просто объясняют сложные вещи в соцсетях или через СМИ.

Санитайзер

С началом пандемии коронавируса в украинском языке все чаще стали использовать это слово. Постепенно оно начало вытеснять более привычный для нашего языка антисептик.

Сегодня санитайзер стал популярным синонимом, который использует современная молодежь, когда речь о карманном антисептике для гигиены рук.

Антивакс

Это еще одно слово, которое появилось в украинском языке из-за пандемии Covid-19, и имеет несколько отрицательную эмоциональную окраску.

Антивакс – сокращение от антивакцинатора – человек, не желающий вакцинироваться от коронавируса.

Обычно антиваксы не верят в эффективность вакцин, считают их крупным бизнесом, а также убеждены, что обязательная вакцинация нарушает права человека.

Инфодемия

Этот термин происходит от английского information epidemic (информационная эпидемия).

Инфодемия – это стремительное распространение как правдивой информации, так и фейков. Но обычно этот термин используют, когда речь идет о ложных новостях, поскольку людям становится все труднее искать важную информацию.

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Спендемик

Еще один неологизм, появившийся во время пандемии. Происходит он от слов spend (тратить) и epidemic (эпидемия).

Спендемик означает неожиданную тенденцию тратить деньги во время кризиса, особенно на какие-то ненужные вещи.

Ярким примером этого явления можно назвать период, когда в марте 2020 года люди сметали с полок супермаркетов туалетную бумагу или другие вещи.

Дистанционка

Появлением этого неологизма мы обязаны коронавирусу. Поскольку именно во время пандемии многие работники в разных областях, студенты, школьники перешли на удаленную (дистанционную) работу или обучение.

Самоизоляция

Еще одно достояние языка, которое появилось только благодаря пандемии. Активно этот термин использовался с началом распространения Covid-19 в разных странах.

Тогда на самоизоляцию (изоляцию себя от других людей) отправляли граждан, возвращавшихся в свои страны после заграничного путешествия.

Локдаун

Этот неологизм, в отличие от других, уже гораздо лучше прижился в языке. Со временем он заменил или стал синонимом к украинскому слову карантин.

Происходит от английского lockdown (изоляция) и означает введение ограничений для защиты людей от опасности.

Зумпинг

Этот неологизм больше распространен за границей, но не исключено, что со временем его начнут активно использовать в украинском языке.

Слово появилось, когда соединили название Zoom (программа для организации видеоконференций) и глагол to dump (бросать, разрывать отношения).

То есть зумпинг означает расставание с парнем или девушкой с помощью видеосвязи.

Поп-ит

Эта игрушка-антистресс стала очень популярной в Украине весной 2021 года. Слово поп-ит можно было услышать повсюду. Популярность игрушке принесло то, что для кого-то она стала очередным способом занять гиперактивные руки.

Многим это помогало сконцентрироваться или наоборот отвлечься, а кому-то — даже справиться с тревогой.

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Как неологизмы влияют на язык

Кандидат филологических наук, лексикограф и языковед Ирина Гнатюк говорит: появление неологизмов в языке свидетельствует о том, что он жив и реагирует на все, что происходит в обществе.

— Пандемия коронавируса и карантинные условия породили достаточно много неологизмов, новых высказываний и переосмысления слов, традиционно употребляемых в украинском языке. Из устной речи они проникают в язык публицистики, СМИ, – объясняет языковед.

Ирина Гнатюк отмечает, что среди неологизмов есть и нелитературные слова, нередко эмоционально окрашенные, как, например, слово антивакс. Но появление похожих слов является откликом на вызовы времени. Поэтому они имеют право на существование, право быть в активном разговорном употреблении. Ведь зачастую именно живая разговорная речь питает литературную.

Однако, по словам языковеда, только со временем будет понятно, усвоятся ли новые слова, или, возможно, возникнут их параллельные либо литературные соответствия. Кроме того, Ирина Гнатюк обращает внимание на то, что образование неологизмов является свидетельством того, что язык активно функционирует, что им пользуются и думают, поэтому и появляется много новой лексики.

Она добавляет: категорично говорить, что неологизмы засоряют язык, нельзя. Ведь нужно учитывать стили речи, в которых новые слова используют.

В целом, по мнению языковеда, чтобы язык не отпугивал, не нужно бояться использовать в нем эти новообразования. А уже время покажет, приживутся ли они, или, возможно, будут предложены альтернативные и лучшие варианты.