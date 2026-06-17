Болгария сообщила, что не поддержит новый, 21-й пакет санкций Европейского Союза против России из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

Болгария не поддержит 21-й пакет санкций против РФ

Вопрос нового, 21-го пакета санкций ЕС против РФ послы стран-членов обсуждали на прошлой неделе.

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Во время дискуссии Болгария выразила возражения против внесения российского патриарха Кирилла в санкционный список, считая такой шаг вмешательством в религиозные дела.

Также ряд государств, среди которых и Болгария, высказали оговорки относительно предложенных ограничений в энергетическом секторе.

В рамках 21-го пакета санкций предлагается зафиксировать предельную цену на российскую нефть, чтобы не допустить её повышения.

Следующее заседание Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) состоится в среду, 17 июня, в 16:30 по киевскому времени.

На нем планируют продолжить обсуждение подготовленного Европейской комиссией проекта 21-го пакета санкций против России.

Напомним, 9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый, 21-й пакет санкций ЕС в отношении России.

Среди прочего, документ предусматривает введение запрета на въезд в Евросоюз для бывших российских комбатантов, принимавших участие в войне против Украины.

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