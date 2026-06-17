Американская актриса Дэйви Чейз умерла в возрасте 35 лет. Мировую популярность ей принесла роль Самары Морган — девочки из колодца — в культовом хорроре Звонок.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на бойфренда актрисы Роя Эрнандеса.

Умерла Дэйви Чейз: причина смерти

По его словам, Дэйви умерла 16 июня 2026 года в Лос-Анджелесе. В последнее время актриса боролась с тяжелым заболеванием.

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Причиной смерти стали осложнения, вызванные менингитом и сепсисом, из-за которых у нее начали отказывать внутренние органы. В июне актрису госпитализировали.

Дэйви Чейз: что известно об актрисе

Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе.

Актерскую карьеру она начала в конце 1990-х годов на телевидении, появляясь в эпизодах популярных сериалов, в частности Сабрина — маленькая ведьма, Зачарованные и Скорая помощь.

Именно фильм Звонок принес ей международное признание. За роль Самары Морган в этой ленте Дэйви Чейз получила премию MTV в номинации Лучший злодей.

Также актриса исполнила роль Саманты Дарко в фильме Донни Дарко и снималась в сериале Большая любовь.

Помимо работы в кино, Чейз занималась озвучиванием. Именно ее голосом говорит героиня Лило в оригинальном анимационном фильме Disney Лило и Стич.

Напомним, американский певец Оливер Три (Oliver Tree) погиб в авиакатастрофе в Бразилии, которая случилась вследствие столкновения двух вертолётов в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш.

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