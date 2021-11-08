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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украинцев призвали избегать поездок в Эфиопию из-за введения чрезвычайного положения

Украинцев призвали избегать поездок в Эфиопию из-за введения чрезвычайного положения

Министерство иностранных дел призвало украинцев временного избегать поездок в Эфиопию из-за введения чрезвычайного положения.

По данным МИД, на территории страны обострилась обстановка с безопасностью, из-за чего в Эфиопии начали реагировать на исключительные и потенциально опасные ситуации для местных жителей.

Правительство особо призвало украинцев избегать посещения северо-западных провинций страны и ограничить поездки между населенными пунктами.

Граждане в Эфиопии могут зарегистрироваться в электронной системе Друг для отслеживания сообщений о развитии ситуации. МИД посоветовало украинцам по возможности сократить срок пребывания в Эфиопии.

В Министерстве иностранных дел рассказали, куда наши граждане могут обратиться в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других опасных обстоятельств, в которых необходимо консульское реагирование.

Украинцы могут безотлагательно обращаться в посольство Украины в Эфиопии по телефону горячей линии +251 (967) 41-90-01 и по электронной почте emb_et@mfa.gov.ua. Граждане имеют возможность позвонить по телефону на круглосуточную линию МИД по номеру +38 (044) 238-16-57 или сообщить о своей ситуации на почту cons_or@mfa.gov.ua.

Чрезвычайное положение в Эфиопии

Около недели назад в Эфиопии ввели чрезвычайное положение после захвата нескольких городов повстанцами из региона Тиграй. Представители местных властей в Аддис-Абебе призвали местных жителей зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своей местности.

Четыре региона Эфиопии призвали жителей мобилизоваться для борьбы с повстанцами. Америка приказала своим правительственным работникам уехать из Эфиопии.

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Источник: МИД

Фото: Pexels

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