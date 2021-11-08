Міністерство закордонних справ закликало українців тимчасово утримуватися від поїздок до Ефіопії через запровадження надзвичайного стану.

За даними МЗС, на території країни загострилася безпекова ситуація, через що в Ефіопії почали реагувати на виняткові та потенційно небезпечні ситуації для місцевих жителів.

Уряд особливо закликав українців уникати відвідання північно-західних провінцій країни та обмежити поїздки між населеними пунктами.

Громадяни в Ефіопії можуть зареєструватися в електронній системі Друг для відстежування повідомлень щодо розвитку ситуації. МЗС порадило українцям за можливості скоротити термін перебування в Ефіопії.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, куди наші громадяни можуть звернутися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших небезпечних обставин, під час яких необхідно консульське реагування.

Українці можуть невідкладно звертатися до посольства України в Ефіопії за телефоном гарячої лінії +251 (967) 41-90-01 та на електронну пошту emb_et@mfa.gov.ua. Громадяни мають можливість зателефонувати на цілодобову лінію МЗС за номером +38 (044) 238-16-57 або сповістити про свою ситуацію на пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Надзвичайний стан в Ефіопії

Майже тиждень тому в Ефіопії запровадили надзвичайний стан після захоплення декількох міст повстанцями з регіону Тиграй. Представники місцевої влади в Аддіс-Абебі закликали місцевих жителів зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своєї місцевості.

Чотири регіони Ефіопії закликали мешканців мобілізуватися для боротьби з повстанцями. Америка наказала своїм урядовим працівникам поїхати з Ефіопії.