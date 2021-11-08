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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Українців закликали уникати поїздок до Ефіопії через запровадження надзвичайного стану

Українців закликали уникати поїздок до Ефіопії через запровадження надзвичайного стану

Міністерство закордонних справ закликало українців тимчасово утримуватися від поїздок до Ефіопії через запровадження надзвичайного стану.

За даними МЗС, на території країни загострилася безпекова ситуація, через що в Ефіопії почали реагувати на виняткові та потенційно небезпечні ситуації для місцевих жителів.

Уряд особливо закликав українців уникати відвідання північно-західних провінцій країни та обмежити поїздки між населеними пунктами.

Громадяни в Ефіопії можуть зареєструватися в електронній системі Друг для відстежування повідомлень щодо розвитку ситуації. МЗС порадило українцям за можливості скоротити термін перебування в Ефіопії.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, куди наші громадяни можуть звернутися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших небезпечних обставин, під час яких необхідно консульське реагування.

Українці можуть невідкладно звертатися до посольства України в Ефіопії за телефоном гарячої лінії +251 (967) 41-90-01 та на електронну пошту emb_et@mfa.gov.ua. Громадяни мають можливість зателефонувати на цілодобову лінію МЗС за номером +38 (044) 238-16-57 або сповістити про свою ситуацію на пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Надзвичайний стан в Ефіопії

Майже тиждень тому в Ефіопії запровадили надзвичайний стан після захоплення декількох міст повстанцями з регіону Тиграй. Представники місцевої влади в Аддіс-Абебі закликали місцевих жителів зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своєї місцевості.

Чотири регіони Ефіопії закликали мешканців мобілізуватися для боротьби з повстанцями. Америка наказала своїм урядовим працівникам поїхати з Ефіопії.

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Джерело: МЗС

Фото: Pexels

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