Как и за что могут уволить пенсионера

Увольнение пенсионеров из-за их возраста остается нерешенным вопросом в Украине. Факты ICTV разобрались, законно ли увольнять пенсионеров, имеют ли они право работать и получать пенсию, как их могут уволить и на каких основаниях.

Можно ли одновременно работать и получать пенсию?

Да, можно. Законодательство Украины позволяет каждому получать пенсию и работать. Однако речь идет только о пенсии по возрасту и по инвалидности, а вот пенсия за выслугу лет начисляется лишь после ухода с работы, которая предоставляет на нее право.

Об этом Фактам ICTV в комментарии сообщила Валерия Беспалая, заместитель председателя Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по трудовому праву.

– Пенсия за выслугу лет выплачивается только отдельным гражданам, чья работа приводит к потере профессиональной трудоспособности до наступления пенсионного возраста. В законе Украины О пенсионном обеспечении четко определены категории работников, имеющие на нее право (это работники образования, здравоохранения, спортсмены и так далее). Если лицо, получающее пенсию по возрасту, трудоустроено, это влияет только на определение размера пенсии (например, при проведении перерасчетов, установлении надбавок). Правила несколько отличаются и для государственных служащих: им разрешено работать до 65 лет, — указывает эксперт.

Могут ли рассчитать работника только на основании достижения пенсионного возраста?

Нет, не могут. Согласно статье 11 закона Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста, в Украине человека нельзя увольнять или не принять на работу в связи с преклонным возрастом.

Аналогично Кодекс законов о труде запрещает дискриминацию по возрасту.

За что могут уволить пенсионера по инициативе работодателя?

Человека пожилого возраста могут рассчитать на основании тех же причин, что и других работников:

прекращение существования компании, ее реорганизация, банкротство и так далее;

сокращение штата;

невыполнение своих обязанностей;

неподобающее поведение (прогулы, работа в нетрезвом состоянии, хищение имущества компании, аморальные действия и так далее);

недостаток квалификации сотрудника;

восстановление в должности человека, ранее занимавшего этот пост.

Могут ли перевести пожилого человека с одного места работы на другое?

По словам адвоката Валерии Беспалой, это зависит прежде всего от согласия работника, а также от некоторых других ограничений, среди которых нет пенсионного возраста. Например, запрещается перемещение работника на другое рабочее место внутри предприятия, если новая работа противопоказана ему по состоянию здоровья, что не всегда зависит от возраста.

— Также временный перевод, не требующий согласия работника в некоторых случаях, невозможен, например, в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, но, опять же, к работникам пенсионного возраста – применяется. Следовательно, если работник отказывается от перевода на другую работу, а на это есть надлежащие основания, это может стать основанием для прекращения трудовых отношений, даже несмотря на его пенсионный возраст, — утверждает Валерия Беспалая.

Может ли человек пенсионного возраста выполнять работу сверхурочно, в ночную смену или в выходные дни?

По словам эксперта, это разрешается только в исключительных случаях и обычно с согласия выборного органа первичной профсоюзной организации, но независимо от того, достиг работник пенсионного возраста или нет.

Сверхурочная работа допускается, когда имеется непрерывный процесс. Например, во время необходимых работ для общественности по водоснабжению, газоснабжению и так далее, или когда на действующем непрерывно предприятии введен суммированный учет.

— Работа в праздничные и выходные дни также запрещена по общему правилу и разрешается в случае предотвращения несчастных случаев, выполнения неотложных работ и так далее. Однако пенсионный возраст работника никак не влияет на возможность привлечения лица к сверхурочной работе, работе в ночное время или выходные дни. Следует обращать внимание только на то, есть ли у такого человека инвалидность, ведь такая работа возможна только с согласия работника и если на это нет медицинских противопоказаний, – предупреждает Валерия Беспалая.

Может ли пенсионер расторгнуть трудовой договор по собственному желанию?

Да, может. Для этого нужно письменно предупредить работодателя за две недели, и объяснить причину ухода с места работы.

Можно ли обратиться в Государственную службу занятости с целью найти работу или пройти профпереориентацию?

Да, можно. Пенсионер также имеет право на получение помощи по частичной безработице.

Если же человек еще не достиг пенсионного возраста, то он имеет право в общем порядке встать на учет Госслужбы занятости и получать материальную помощь по безработице, как и другие граждане.

Могут ли уволить лицо почтенного возраста по временной нетрудоспособности?

Как отмечает Валерия Беспалая, перечень оснований для увольнения четко определен Кодексом и не содержит временную нетрудоспособность или какой-либо конкретный возраст работника.

Однако из-за временной нетрудоспособности могут уволить, если работник в связи с этим не появляется на работе в течение четырех месяцев подряд (только если потеря трудоспособности не связана с профессиональным заболеванием или трудовым увечьем).

— Другим возможным основанием для увольнения является устойчивое снижение трудоспособности, в результате которого выявлено несоответствие работника той должности, которую он занимает. Как следует из судебной практики, это значит, что работник не может надлежащим образом выполнять возложенные на него трудовые обязанности или их исполнение противопоказано ему по состоянию здоровья (постановление Верховного Суда в составе коллегии судей II судебной палаты Кассационного гражданского суда от 16 января 2018 года по делу № 212/6083 /15ц). Но следует иметь в виду, что такое несоответствие должности должно подтверждаться документально – выводом медико-социальной экспертизы, которая в каждом конкретном случае определяет степень и тяжесть нарушения функций организма. В противном случае такое увольнение, скорее всего, будет признано судом незаконным, — подчеркивает эксперт.

Также Валерия Беспала отмечает — если человеку осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, он имеет преимущественное право остаться на работе в случае увольнения сразу большого количества работников.

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