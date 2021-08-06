К 2024 году минимальная пенсия по возрасту должна вырасти трижды. Это предусмотрено Бюджетной декларацией, которую 15 июля впервые одобрила Верховная Рада.

Согласно прогнозу, минимальная пенсия по возрасту должна вырасти:

в 2022 году – до 2 093 грн,

в 2023 году – до 2 246 грн,

в 2024 году – до 2 403 грн.

Именно таким, согласно Бюджетной декларации, будет прогнозируемый прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, который и влияет на размер минимальной пенсии.

По состоянию на 1 июля 2021 года пенсию в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, получают 1,163 млн украинцев.

В Пенсионном фонде Украины уверяют: в случае увеличения прожиточных минимумов для разных категорий населения пенсии пересчитают.

– В результате перерасчета увеличатся минимальные и максимальные размеры пенсий, размеры установленных надбавок к пенсиям, повышений пенсий за особые заслуги, ежемесячной государственной адресной помощи и других выплат, размеры которых определяются из размера прожиточного минимума, – сообщила Фактам ICTV заместитель директора департамента — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута.

По ее словам, перерасчету будут подлежать пенсии лиц, у которых составляющие пенсионной выплаты определяются с учетом прожиточного минимума.

Однако экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ утверждает, что прогнозируемый рост окажет минимальное влияние на пенсии.

– Это все равно мизерные цифры, поскольку нужно закладывать в среднем инфляцию на уровне 10% за год. Социальные товары и услуги в Украине значительно дорожают. Например, если в прошлом году в среднем инфляция составляла 5%, то стоимость некоторых продуктов питания могла вырасти на 20-30%, – говорит в комментарии Фактам ICTV Алексей Кущ.

По его прогнозу, до 2024 года инфляцией будет “съедено” 30%.

– В любом случае снижение покупательной способности будет значительно выше, чем рост номинальных выплат. Поэтому пенсионеры почувствуют лишь ухудшение, – констатирует экономист.

Условия установления минимальной пенсии по возрасту

До 1 октября 2011 года минимальный размер пенсии по возрасту устанавливался в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, при наличии 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

После 1 октября 2011 года требования к страховому стажу выросли на 10 лет – до 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

С 1 января 2018 года украинцам, которым исполнилось 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере не менее 40% минимальной заработной платы.

Если, например, 55-летняя женщина, имея 20 лет страхового стажа, вышла на пенсию в сентябре 2011 года, то ей минимальная пенсия по возрасту устанавливалась в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если по достижении 65-летнего возраста количество лет ее страхового стажа останется неизменным, пенсия ей будет пересчитываться при изменении прожиточного минимума.

Если же за эти годы она приобрела еще 10 лет стажа (то есть в сумме будет иметь 30 лет), то перерасчет пенсии будет осуществлен в размере 40% минимальной заработной платы.

Другой пример, если 55-летняя женщина вышла на пенсию в сентябре 2011 года, не имея необходимых 20 лет страхового стажа. Ее минимальный размер пенсии по возрасту исчислялся в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

При этом, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №265, ей выплачивается минимальная пенсионная выплата в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 апреля 2021 года в Украине женщинам повысили пенсионный возраст до 60 лет. В этом году и женщинам, и мужчинам для выхода на пенсию нужно иметь 28 лет страхового стажа.

Например, если женщине в 2021 году исполнилось 60 лет, но у нее нет 28 лет страхового стажа, право на пенсию она получит в 63 года при наличии более 21 года страхового стажа, или в 65 лет — при наличии свыше 15 лет страхового стажа.

В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии человек может обратиться в органы социальной защиты населения для назначения пособия.

Если 60-летняя женщина вышла на пенсию, имея 30 лет страхового стажа, то до 65 лет она будет получать пенсию в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а в 65 лет ей пересчитают пенсию в размере 40% минимальной зарплаты.

Что делать украинцам, которым не хватило стажа для получения пенсии

Украинцы, у которых нет достаточного количества лет страхового стажа, не будут получать пенсию, даже достигнув пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 60 лет.

Только в 63 года украинцы, у которых менее 15 лет страхового стажа, будут иметь право на получение помощи от государства.

– Согласно постановлению Кабинета министров Украины, им предоставляется государственная социальная помощь на уровне минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – поясняет в комментарии Фактам ICTV заместитель директора департамента — начальник управления льгот, государственного и других пособий департамента социальной политики КГГА Максим Бученко.

Чтобы получить помощь, человеку необходимо обратиться в органы социальной защиты.