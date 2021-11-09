Як і за що можуть звільнити пенсіонера

Звільнення пенсіонерів через їхній вік залишається невирішеним питанням в Україні. Факти ICTV розібралися, чи законно звільнювати пенсіонерів, чи мають вони право працювати та отримувати пенсію, як їх можуть звільнити та на яких підставах.

Чи можна одночасно працювати та отримувати пенсію?

Так, можна. Законодавство України дозволяє кожному отримувати пенсію та працювати. Однак йдеться лише про пенсію за віком та з інвалідності, а ось пенсія за вислугу років нараховується лише після завершення роботи, що надає на неї право.

Про це Фактам ICTV у коментарі повідомила Валерія Безпала, заступниця голови Комітету Асоціації правників України (АПУ) з трудового права.

– Пенсія за вислугу років виплачується лише окремим громадянам, чия робота призводить до втрати професійної працездатності до настання пенсійного віку. У законі України Про пенсійне забезпечення чітко визначено категорії працівників, які мають на неї право (це працівники освіти, охорони здоров’я, спортсмени тощо). Якщо особа, яка отримує пенсію за віком, працевлаштована, це впливає лише на визначення розміру пенсії (наприклад, під час проведення перерахунків, встановлення надбавок). Правила дещо відрізняються і для державних службовців: їм дозволено працювати тільки до 65 років, – констатує експерт.

Чи можуть звільнити співробітника виключно на підставі досягнення пенсійного віку?

Ні, не можуть. Згідно зі ст. 11 закону Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку, в Україні людину не можна позбавити посади або ж не прийняти на роботу у зв’язку з похилим віком.

Аналогічно Кодекс законів про працю забороняє дискримінацію за віком.

За що можливо звільнити пенсіонера з ініціативи роботодавця?

Людину похилого віку можуть звільнити на підставі тих самих причин, що й інших працівників:

припинення існування компанії, її реорганізація, банкрутство тощо;

скорочення штату;

невиконання своїх обов’язків;

неналежна поведінка (прогули, робота в нетверезому стані, розкрадання майна компанії, аморальні дії тощо);

брак кваліфікації співробітника;

відновлення на посаді людини, яка раніше обіймала цей пост.

Чи можна перевести людину похилого віку з одного місця роботи на інше?

За словами адвоката Валерії Безпалої, це залежить передусім від згоди працівника, а також від деяких інших обмежень, серед яких немає пенсійного віку. Наприклад, забороняється переміщення працівника на інше робоче місце в межах підприємства, якщо нова робота протипоказана йому за станом здоров’я, що не завжди залежить від віку.

– Також тимчасове переведення, яке не потребує згоди працівника у деяких випадках, неможливе, наприклад, щодо неповнолітніх, вагітних жінок, але, знову ж таки, до працівників пенсійного віку – застосовується. Отже, якщо працівник відмовляється від переведення на іншу роботу, а на це є належні причини, це може стати підставою для припинення трудових відносин, навіть попри його пенсійний вік, – стверджує Валерія Безпала.

Чи може людина пенсійного віку виконувати роботу понаднормово, в нічну зміну або у вихідні дні?

За словами експерта, це дозволяється лише у виняткових випадках та зазвичай за згодою виборного органу первинної профспілкової організації, але незалежно від того, досягнув працівник пенсійного віку або ні.

Понаднормова робота допускається, коли є неперервний процес. Наприклад, під час необхідних робіт для громадськості з водопостачання, газопостачання тощо, або коли на підприємстві, що діє безперервно, запроваджений підсумований облік.

– Робота у святкові та вихідні дні також заборонена за загальним правилом і дозволяється у разі відвернення нещасних випадків, виконання невідкладних робіт тощо. Проте пенсійний вік працівника ніяк не впливає на можливість залучення особи до понаднормової роботи, роботи у нічний час чи вихідні дні. Варто звертати увагу лише на те, чи є у такої людини інвалідність, адже така робота можлива лише за згодою цього працівника і якщо на це немає медичних протипоказань, – наголошує Валерія Безпала.

Чи може пенсіонер розірвати трудовий договір за власним бажанням?

Так, може. Для цього потрібно письмово попередити роботодавця за два тижні, та пояснити причину залишення місця роботи.

Чи можна звернутися до Державної служби зайнятості з метою знайти роботу або пройти профпереорієнтацію?

Так, можна. Пенсіонер також має право на отримання допомоги через часткове безробіття.

Якщо ж людина ще не досягла пенсійного віку, то вона має право в загальному порядку стати на облік Держслужби зайнятості та отримувати матеріальну допомогу з безробіття, як і інші громадяни.

Чи можуть звільнити особу поважного віку через тимчасову непрацездатність?

Як зауважує Валерія Безпала, перелік підстав для звільнення чітко визначений Кодексом та не містить тимчасову непрацездатність чи якийсь конкретний вік працівника.

Однак через тимчасову непрацездатність можуть звільнити, якщо працівник у зв’язку з цим не з’являється на роботі протягом чотирьох місяців поспіль (тільки якщо втрата працездатності не пов’язана з професійним захворюванням або трудовим каліцтвом).

– Іншою можливою підставою для звільнення є стійке зниження працездатності, внаслідок якого виявлена невідповідність працівника тій посаді, яку він займає. Як випливає з судової практики, це означає, що працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їхнє виконання протипоказане йому за станом здоров’я (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів ІІ судової палати Касаційного цивільного суду від 16 січня 2018 року у справі №212/6083/15ц). Але потрібно мати на увазі, що така невідповідність посаді повинна підтверджуватися документально – висновком медико-соціальної експертизи, яка в кожному конкретному випадку визначає ступінь і тяжкість порушення функцій організму. У протилежному випадку таке звільнення, найімовірніше, буде визнане судом незаконним, – попереджає експерт.

Також Валерія Безпала наголошує – якщо особі залишилося менш як три роки до настання пенсійного віку, вона має переважне право залишитися на роботі у випадку звільнення одразу великої кількості працівників.

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