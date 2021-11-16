Кабінет міністрів України змінив порядок надання житлових субсидій, розширивши коло громадян, які можуть претендувати на виплати з держбюджету.

Як поінформували в Міністерстві соціальної політики, були змінені деякі критерії, за якими надається допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, отримають право на субсидію особи, які:

• мають саморобний транспортний засіб чи мотоцикл, яким менше п’яти років та які коштують менше чотирьох мінімальних зарплат (станом на листопад 2021 року розмір мінімальної зарплати становить 6 тис. грн);

• придбали житло за рахунок коштів, виділених з держбюджету чи місцевого бюджету;

• не мають доходів через перебування у відпустці по догляду за дитиною до шести років (за висновком лікаря).

Крім того, відтепер при визначенні права громадян на субсидію не враховуватимуть житлові приміщення, на які оформлено заповіт, а також розташовані у селищах міського типу.

Зміни для мешканців прифронтових територій

Кабмін змінив порядок нарахування субсидій для громадян, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення на Донбасі.

Йдеться про тих людей, які через збройну агресію Росії залишилися без газопостачання, тепла й змушені користуватися побутовими електроприладами, щоб обігріти своє житло.

Такі громадяни змушені платити більше саме за електроенергію. А тому субсидію для них розраховуватимуть за нормативами, які передбачені для електроопалення.

При цьому розмір субсидії для мешканців прифронтових районів Донецької та Луганської областей суттєво підвищать на час опалювального сезону.

Як зазначила напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, середня сума субсидії складе 2,5 тис. грн. Її зможуть отримати близько 12 тис. домогосподарств.

Для нарахування підвищеної субсидії буде потрібен акт обстеження побутових умов домогосподарства. Водночас орган місцевого самоврядування повинен підтвердити факт відсутності газу і тепла в домогосподарстві.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що коштів на виплату субсидій для українців достатньо, а тому всі громадяни, які потребують допомоги від держави, зможуть її отримати.

Варто зазначити, що навіть ті громадяни, які мають заборгованість із оплати комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію в Україні. Як це зробити – читайте в матеріалі.