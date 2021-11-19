В Николаевской области по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка строят бетонную объездную дорогу протяженностью 40 км.

Об этом сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации.

— Продолжается активная фаза строительства очень важного для жителей Николаева объекта – бетонной объездной дороги, ведущей в порты Корабельного района, — говорится в сообщении.

Только 2 км новой объездной дороги пройдут непосредственно через областной центр, остальной маршрут пролегает за пределами города. Это позволит разгрузить Николаев от потоков крупногабаритного транспорта, следующего в порты и обратно.

Новая дорога положительно скажется также на увеличении объемов перевалки грузов в портах, так как ее пропускная способность будет высокой, а качество и износостойкость бетонного покрытия позволят выдерживать значительные нагрузки.

Большая стройка Зеленского прокладывает новую 40-километровую бетонную дорогу в порты Николаева / 2 фотографии

Бетон для трассы производится в непосредственной близости от его укладки. В этом году планируется завершить 11-километровый участок, остальные работы продолжатся уже в следующем строительном сезоне.

Напомним, до конца 2024 года в рамках Большой стройки Владимира Зеленского планируется восстановить и построить в общей сложности 24 тыс. км. Таким образом все крупные города будут соединены качественными транспортными магистралями.