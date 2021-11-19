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Велике будівництво Зеленського прокладає нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів Миколаєва

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

У Миколаївській області за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво будують бетонну об’їзну дорогу протяжністю 40 км.

Про це повідомляється на сайті Миколаївської облдержадміністрації.

– Триває активна фаза будівництва дуже важливого для жителів Миколаєва об’єкта – бетонної об’їзної дороги, яка веде до портів Корабельного району, – йдеться у повідомленні.

Лише 2 км нової об’їзної дороги пройдуть безпосередньо через обласний центр, решта маршруту пролягатиме за межами міста. Це дозволить розвантажити Миколаїв від потоків великогабаритного транспорту, що прямує до портів і у зворотному напрямку.

Нова дорога позитивно позначиться також на збільшенні обсягів перевалки вантажів у портах, оскільки її пропускна здатність буде високою, а якість та зносостійкість бетонного покриття дозволять витримувати значні навантаження.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво Зеленського прокладає нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів Миколаєва / 2 фотографии

Бетон для траси виготовляється у безпосередній близькості від його укладання. Цього року планується завершити 11-кілометрову ділянку, решту робіт виконуватимуть вже наступного будівельного сезону.

Нагадаємо, до кінця 2024 року в межах Великого будівництва Володимира Зеленського планується відновити та побудувати загалом 24 тис. км. Таким чином, усі великі міста будуть з’єднані якісними транспортними магістралями.

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