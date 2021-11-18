Большая стройка: в Павлограде отремонтировали 12-километровую улицу, совпадающую с Дорогой Единства

В Павлограде на Днепропетровщине завершается ремонт самой длинной улицы города — Днепровской.

Улица протяженностью 12,5 км входит в состав трассы М-30 Дороги Единства, которая является флагманом программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

— На Днепропетровщине реализуют масштабные дорожные проекты. Строят новую трассу на Киев и две объездных Днепра. На финише — ремонт Павлоградской трассы, составляющей Дороги Единства М-30. Часть магистрали — улица Днепровская в Павлограде. Ее обновление также на завершающем этапе, — отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Дорожники уже уложили новый асфальт на проезжей части, заменили бордюры, асфальтируют тротуары и делают гидроизоляцию моста через реку Волчья. В планах также осовременить остановки и обустроить новое освещение.

Улица Днепровская – центральная в городе и пересекается с полусотней других автодорог. 70% трафика по ней приходится на транзитный транспорт.

— Собственными силами город не смог бы отремонтировать эту улицу, поэтому обратились к главе ОГА и к Офису президента, – сказал городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

Напомним, трасса М-30 создана в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка. Теперь она является самой длинной дорогой Украины, имеет протяженность 1400 километров, и соединяет восток и запад страны.