В Украине программу жилищных субсидий начали применять с 1995 года. Таким способом правительство хотело поддержать малообеспеченные семьи во время повышения цен на коммунальные услуги: в частности, на подачу воды, газа и тепла.

Хотите получить финансовую помощь от государства, однако не знаете, как рассчитать субсидию самостоятельно? Для этого понадобится соответствующая формула.