Узнайте, имеете ли вы право на субсидию
Финансовую помощь могут получить семьи, у которых сумма оплаты за коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Во время карантинных ограничений действует небольшая льгота — вместо 20% базовой нормы платы применяется 15%. То есть государство компенсирует 80% или 85% счета соответственно. Она применяется в течение месяца, во время которого действует карантин, и следующего месяца.
Подготовьте данные, которые нужны для расчета субсидии
Для оформления помощи от государства нужны такие данные: количество прописанных людей в одной квартире, их общий доход и сумма коммунальных платежей за месяц.
Рассчитайте субсидию по формуле
Среднемесячный доход на одного человека/обязательный процент платежа/сумма платежа.
Определите среднемесячный доход
Например, семья состоит всего из двух человек: мужа и жены. Мужчина получает 3 тыс. грн пенсии за месяц, а женщина — 2,7 тыс. грн.
Их общий доход за один месяц составляет 5,7 тыс. грн, а за шесть месяцев — 34,2 тыс. грн. Доход на одного человека составляет: 34 200 грн/6 месяцев/2 человека = 2 850 грн.
Рассчитайте обязательный процент платежа
Для расчета обязательного процента платежа нужно применить формулу, подставив необходимые значения. Она выглядит так: среднемесячный доход на одного гражданина/актуальный прожиточный минимум /2*20% (или 15%, если субсидия начисляется во время карантина в Украине)*100.
Прожиточный минимум с июля 2021 года до 30 ноября 2021 года составляет 2 294 грн, число 2 — базовый коэффициент, 15% или 20% — базовая норма оплаты за коммунальные услуги, 100 поможет убрать лишние нули из общей суммы.
Например, обязательный процент платежа равен: 2 850 грн/2294 грн/2*20%*100 = 12,42%.
Посчитайте суму обязательного платежа
Для этого нужно умножить среднемесячный общий доход семьи на обязательный процент платежа. Среднемесячный доход взятой в пример семьи составляет: 34 200 грн/шесть месяцев = 5 700 грн.
Тогда сумма обязательного платежа равна: 5 700 грн/12,42% = 707, 94 грн.
Вычислите размер субсидии
Размер субсидии — это разница между размерами оплаты за коммунальные услуги и обязательного платежа. Например, если услуги ЖКГ составляют 3 тыс. грн, тогда вам начислят такую сумму субсидии: 3 000 грн — 707, 94 грн = 2 292,06 грн.
Взятая в пример семья оплатит 707, 94 грн, а 2 292,06 грн вместо нее оплатит государство.