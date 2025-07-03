Для владельцев ферм, которые содержат животных, качество корма — один из ключевых факторов успешного и прибыльного хозяйства. Ведь от этого зависит не только здоровье животных, но и производительность, рентабельность бизнеса и соответствие продукции требованиям безопасности.

Современные технологические решения от ICK Group позволяют контролировать процесс производства комбикорма на всех этапах — от подготовки сырья до фасовки готовой продукции.

Инновационный подход к гранулированию

Для производства комбикорма используют различные типы сырья — от премиксов и зерновых компонентов до мукомольных отходов (отруби).

Но наиболее распространена практика их предварительной подготовки и гранулирования. Это обеспечивает улучшение качества, продлевает срок хранения корма и уменьшает потери при хранении и транспортировке.

Блоки стандартного комбикормового завода:

подготовка сырья и его хранения;

дозирование;

измельчение;

смешивание;

гранулирование и фасовка.

Современные линии, как правило, оборудованы автоматикой управления — это уменьшает влияние человека и увеличивает эффективность производства.

Преимущества высокопроизводительного оборудования

Оборудование с производительностью от 1 до 45 т в час позволяет выбирать линии и модули под конкретные нужды: будь то маленькое фермерское хозяйство или большой агрокомплекс.

Важным является материал изготовления — высококачественная коррозионностойкая сталь продлевает срок службы машин и сохраняет характеристики гранул.

Персонализация под клиента

Ни одно хозяйство не одинаково — стены помещений, коммуникации, размеры складов разные. Поэтому решения на уровне типичного “только купить и установить” подойдут не всем.

Эффективная технология — это та, что подстроена под конкретные условия, хозяйственные цели и бюджет. Только так можно гарантировать оптимальную эксплуатацию, сохранение полезных свойств кормов и окупаемость проекта.

Комбикормовый завод под ключ от ICK Group

Если вы хотите запустить собственное производство комбикорма с минимальными затратами времени и усилий — обратите внимание на комбикормовый завод под ключ от ICK Group.

Компании, входящие в состав ICK Group, занимаются разработкой и производством оборудования, комплектующих и систем управления для изготовления гранулированной продукции под брендом Grantech.

Основные преимущества сотрудничества с компанией:

Полный цикл — от проекта производства до пуска, включая монтаж, настройку, обучение и послегарантийный сервис.

Линии и отдельные агрегаты подбираются индивидуально, в зависимости от типа хозяйства (КРС, птица, рыба, свиньи и т.д.), особенностей помещений и требований заказчика.

Оборудование Grantech сделано из устойчивых к коррозии материалов, обеспечивает высокое качество гранул и долговечность.

ICK Group реализовала более 460 проектов в 20 странах. Имеет сертификацию ЕС по безопасности и качеству.

Компания имеет свой конструкторский отдел и сервисную службу, богатый опыт специалистов, гибкие инженерные решения.

