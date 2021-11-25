Введение накопительной пенсии в Украине: МВФ назвал условие

Для введения обязательной накопительной пенсии в Украине необходимо обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы, то есть того, что существует сейчас.

Соответствующее условие указано в обновленном меморандуме, который подписали Украина и Международный валютный фонд.

В документе также отмечают, что в то время как средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестировать в государственные облигации.

— Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий. Он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен приводить к сокращению выделяемых на первый уровень ресурсов, — говорится в меморандуме.

На днях глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что накопительная пенсионная система может заработать в Украине в 2023-2024 годах.

По его словам, из зарплаты работника будут ежемесячно обязательно отчислять определенную сумму, аналогичный взнос будет делать и государство. То есть деньги будут идти не в общий котел, как сегодня, а на персональный счет человека.

В первый год работы системы нужно будет платить 1% от заработка, каждый год эта сумма будет увеличиваться.

Источник: МВФ