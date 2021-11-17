Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Когда заработает накопительная пенсионная система: ответ Гетманцева

Оксана Гутцайт

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев считает, что накопительная пенсионная система может заработать в Украине в 2023-2024 годах.

– Мы не отменяем солидарную систему. В рамках солидарной мы тоже стараемся повышать пенсию. Через два года уже повысили на 25%. Кроме этого, будет еще и накопительная, которая будет давать возможность самостоятельно нести ответственность за деньги, которые получает в старости, — подчеркнул нардеп.

По его словам, из зарплаты работника ежемесячно будут обязательно отчислять определенную сумму, аналогичный взнос будет делать и государство.

То есть деньги будут идти не в общий котел, как сегодня, а на персональный счет человека.

В первый год работы системы нужно будет платить 1% от заработка, ежегодно эта сумма будет увеличиваться.

Накопительная система будет действовать параллельно со старой солидарной и приведет к повышению выплат пенсионерам.

Читайте
Гетманцев рассказал, как будет работать система накопительной пенсии в Украине

В сентябре Минсоцполитики анонсировало введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения с 2023 года.

Оно будет действовать в рамках Единой информационной системы социальной сферы.

Сейчас ведомство совместно с Минцифры ввело основные составляющие системы и вводит их в промышленную эксплуатацию.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Старт пенсионной реформы с 2024 года: как в Украине будут внедрять накопительные пенсии
Старт пенсионной реформы с 2024 года: как в Украине будут внедрять накопительные пенсии
Гетманцев рассказал, как будет работать система накопительной пенсии в Украине
Гетманцев рассказал, как будет работать система накопительной пенсии в Украине
Условия выхода на пенсию в 55 лет в Украине
Условия выхода на пенсию в 55 лет в Украине
На повышение пенсий предлагают выделить 1,5 млрд грн: кто может получить надбавки
На повышение пенсий предлагают выделить 1,5 млрд грн: кто может получить надбавки
Гетманцев рассказал, когда могут рассмотреть закон о пенсионных накоплениях
Гетманцев рассказал, когда могут рассмотреть закон о пенсионных накоплениях
Пенсия детям-инвалидам в Украине: как оформить
Пенсия детям-инвалидам в Украине: как оформить
111 млн грн за два месяца: как украинцы добровольно декларируют доходы
111 млн грн за два месяца: как украинцы добровольно декларируют доходы
Госбюджет-2022: комитет Рады настаивает на увеличении дохода и просмотре макропрогноза
Госбюджет-2022: комитет Рады настаивает на увеличении дохода и просмотре макропрогноза
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка