Когда заработает накопительная пенсионная система: ответ Гетманцева

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев считает, что накопительная пенсионная система может заработать в Украине в 2023-2024 годах.

– Мы не отменяем солидарную систему. В рамках солидарной мы тоже стараемся повышать пенсию. Через два года уже повысили на 25%. Кроме этого, будет еще и накопительная, которая будет давать возможность самостоятельно нести ответственность за деньги, которые получает в старости, — подчеркнул нардеп.

По его словам, из зарплаты работника ежемесячно будут обязательно отчислять определенную сумму, аналогичный взнос будет делать и государство.

То есть деньги будут идти не в общий котел, как сегодня, а на персональный счет человека.

В первый год работы системы нужно будет платить 1% от заработка, ежегодно эта сумма будет увеличиваться.

Накопительная система будет действовать параллельно со старой солидарной и приведет к повышению выплат пенсионерам.

В сентябре Минсоцполитики анонсировало введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения с 2023 года.

Оно будет действовать в рамках Единой информационной системы социальной сферы.

Сейчас ведомство совместно с Минцифры ввело основные составляющие системы и вводит их в промышленную эксплуатацию.

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