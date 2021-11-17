Когда заработает накопительная пенсионная система: ответ Гетманцева
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев считает, что накопительная пенсионная система может заработать в Украине в 2023-2024 годах.
– Мы не отменяем солидарную систему. В рамках солидарной мы тоже стараемся повышать пенсию. Через два года уже повысили на 25%. Кроме этого, будет еще и накопительная, которая будет давать возможность самостоятельно нести ответственность за деньги, которые получает в старости, — подчеркнул нардеп.
По его словам, из зарплаты работника ежемесячно будут обязательно отчислять определенную сумму, аналогичный взнос будет делать и государство.
То есть деньги будут идти не в общий котел, как сегодня, а на персональный счет человека.
В первый год работы системы нужно будет платить 1% от заработка, ежегодно эта сумма будет увеличиваться.
Накопительная система будет действовать параллельно со старой солидарной и приведет к повышению выплат пенсионерам.
В сентябре Минсоцполитики анонсировало введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения с 2023 года.
Оно будет действовать в рамках Единой информационной системы социальной сферы.
Сейчас ведомство совместно с Минцифры ввело основные составляющие системы и вводит их в промышленную эксплуатацию.