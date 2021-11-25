Запровадження накопичувальної пенсії в Україні: МВФ назвав умову

Для запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії в Україні необхідно забезпечити збереження першого рівня солідарної системи, тобто того, що існує зараз.

Відповідна умова зазначена в оновленому меморандумі, який уклали Україна та Міжнародний валютний фонд.

У документі також наголошують: саме тоді, коли середні пенсії в Україні низькі, накопичувальний другий рівень навряд чи покращить їхню адекватність, особливо якщо вклади інвестуватимуть у державні облігації.

– Що найбільш важливо, накопичувальний другий рівень варто запроваджувати лише за наявності відповідних попередніх умов. Він може фінансуватися за рахунок нових ресурсів, але в будь-якому разі не повинен призводити до скорочення ресурсів, що виділяються на перший рівень, – йдеться у меморандумі.

Днями голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що накопичувальна пенсійна система може запрацювати в Україні у 2023-2024 роках.

За його словами, із зарплати працівника щомісяця обов’язково відраховуватимуть певну суму, аналогічний внесок робитиме і держава. Тобто гроші йтимуть не в загальний казан, як сьогодні, а на персональний рахунок людини.

У перший рік роботи системи треба буде сплачувати 1% від заробітку, щороку ця сума збільшуватиметься.

Джерело: МВФ