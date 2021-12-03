К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. Об этом заявил член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, причиной сокращения населения является отсутствие демографической политики, дисбаланс полов и пандемия.

— Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей. Хотя на карте Европы Украина на самом деле не такая уж старая страна. Например, у нас лиц старше 60 лет – примерно 23%. А в Португалии, скажем, эти же 23% — это люди в возрасте 65 лет и старше, — отметил член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

По словам ученого, украинцы отказываются иметь двоих или больше детей именно из-за экономических проблем — низких зарплат, отсутствия собственного жилья, нехватки детсадов и т.д.

Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они хотят получить образование и сделать карьеру, а потом уже думают о создании семьи и рождении детей. А еще женщины задумываются над тем, сколько хотят иметь детей, ведь по уходу за ними придется потратить несколько лет, а возможно потерять полученный статус.

По словам Александра Гладуна, в Украине больше женщин, чем мужчин, особенно в возрастных группах старше 35 лет. Причиной такого дисбаланса высока смертность мужчин трудоспособного возраста. Мужчины работают на опасных производствах, составляют три четверти погибших в ДТП. А еще мужчины совершают гораздо больше самоубийств.



Причиной сокращения населения Украины есть и пандемия коронавируса.

– В структуре причин смерти Covid-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим пути остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов, отмечает Гладун.

По его мнению, Украина может быть интересна мигрантам из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза.

Ранее Гладун рассказал о том, как будут организованы перепись населения Украины в 2023 году.

Источник: НАН Украины