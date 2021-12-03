До кінця XXI століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. Про це заявив член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

За його словами, причиною скорочення населення є відсутність демографічної політики, статевий дисбаланс та пандемія.

– Українське суспільство стрімко старіє, тому що у нас вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність. І за рахунок зменшення кількості народжень зростає частка осіб похилого віку. Хоча на мапі Європи Україна насправді не така вже й стара країна. Наприклад, у нас осіб старше 60 років – приблизно 23%. А в Португалії, скажімо, ці ж 23% – це особи у віці 65 років і більше, – зазначив член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

За словами науковця, українці відмовляються мати двох, або більше дітей саме через економічні проблеми – низькі зарплати, відсутність власного житла, брак дитсадків тощо.

Змінилась і репродуктивна поведінка жінок: спочатку вони хочуть отримати освіту та зробити кар’єру, а вже потім думають про створення сім’ї та народження дітей. А ще жінки замислюються над тим, скільки хочуть мати дітей, адже на догляд за ними доведеться витратити кілька років, а можливо втратити здобутий статус.

За словами Олександра Гладуна, в Україні більше жінок, ніж чоловіків, особливо у вікових групах старше 35-ти років. Причиною такого дисбалансу є висока смертність чоловіків працездатного віку. Чоловіки працюють на небезпечних виробництвах, вони становлять три чверті загиблих у ДТП. А ще чоловіки скоюють значно більше самогубств.



Причиною скорочення населення України є і пандемія коронавірусу.

– У структурі причин смерті Covid-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За нашими прогнозами, до кінця XXI століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які розв’язують проблему за рахунок мігрантів, – зазначає Гладун.

На його думку, Україна може бути цікавою для мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу.

Раніше Гладун розповів про те, як організовуватимуть перепис населення України у 2023 році.

Джерело: НАН України