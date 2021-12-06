Особенности выбора кальяна: советы экспертов

Выбор кальяна – вопрос, требующий ответственного подхода, а в этом вам помогут эксперты магазина https://duda.com.ua/.

В поисках дымного агрегата у каждого есть определенный ценовой предел. На стоимость влияют определенные габариты оборудования, а именно:

размер;

качество;

материал;

производитель;

количество шлангов.

Если вы ищете дешевый кальян, стоит остановить выбор на недорогом китайском экземпляре. Такие аксессуары отличаются компактностью и для новичка станут хорошим вариантом.

Нет необходимости покупать дорогой кальян, если вы только начинаете свой путь в этом деле. Обратите внимание на кальян Grace – сочетание стекла, керамики и металла. Яркий экземпляр станет элементом декора в комнате. Имеет оптимальную высоту, металлическая шахта – с декоративными элементами.

Альтернативой могут стать кальяны украинских изготовителей. Большинство из них не уступают по качеству известным немецким или голландским брендам.

Tiaga (Тяга) Hookah станет отличной партией. Высота в собранном виде составляет 68 см, что сравнимо с параметрами профессиональных кальянов. Имеет яркий и лаконичный дизайн без излишеств.

Качество имеет огромное значение, поэтому если вы в поиске хорошего кальяна, то придется заплатить соответствующую цену. В нашем каталоге представлены экземпляры в среднем и высоком ценовом сегменте. Обратите внимание на следующие модели:

Amy Blue Star и Black Sky. Amy Little Lulu. Kaya ELOX ECO Edition Shisha Turtle Blue. KU Дымная Пушка Classic light Violet. Dud Shisha Temple-Purple.

Обращайте внимание на высоту кальяна. Если вы любите путешествовать или курить на открытом воздухе, остановите выбор на меньшем варианте. Тем, кто предпочитает курить в помещении, больше подойдут кальяны среднего и большого размера.

И хотя высота кальяна не влияет на качество дыма, она влияет на производительность самого аппарата. Однако выбор высоты кальяна – дело личных предпочтений.

Кстати, для переноски лучше всего подойдут компактные аксессуары высотой 30-40 см.

Где купить кальян?

Что касается выбора магазина для покупки, обращайтесь в интернет-магазин Дуда. Каталог имеет большой ассортимент кальянов на любой вкус: от самых простых до профессиональных моделей.

В нашем магазине представлены товары по всему миру по доступным ценам. Если у вас есть вопросы в выборе, обратитесь за помощью к нашему консультанту. Возможность оформить заказ доступна на сайте и по телефону.