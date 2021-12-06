Особливості вибору кальяну: поради експертів

Вибір кальяну – питання, що вимагає відповідального підходу, а у цьому вам допоможуть експерти магазину https://duda.com.ua/.

У пошуках димного агрегату, кожен маєте певну цінову межу. На вартість впливають певні габарити обладнання, а саме:

розмір;

якість;

матеріал;

виробник;

кількість шлангів.

Якщо ви шукаєте дешевий кальян, варто зупинити вибір на недорогому китайському екземплярі. Такі девайси відрізняються компактністю і для новачка стануть непоганим варіантом.

Немає потреби купувати дорогий кальян, якщо ви тільки починаєте свій шлях у цій справі. Зверніть увагу на кальян Grace – поєднання скла, кераміки і металу. Яскравий примірник, який стане елементом декору в кімнаті. Має оптимальну висоту, металева шахта – з декоративними елементами.

Альтернативою можуть стати кальяни українських виробників. Більшість з них не поступаються за якістю відомим німецьким чи голландським брендам.

Tiaga (Тяга) Hookah стане відмінною партією. Висота в зібраному вигляді становить 68 см, що можна порівняти з параметрами професійних кальянів. Має яскравий і лаконічний дизайн, без надмірностей.

Якість має величезне значення, тому, якщо ви в пошуку хорошого кальяну, то доведеться заплатити відповідну ціну. У нашому каталозі представлені екземпляри в середньому і високому ціновому сегменті. Зверніть увагу на наступні моделі:

Amy Blue Star і Black sky. Amy Little Lulu. Kaya ELOX ECO Edition Shisha Turtle Blue. KU Димна Гармата Classic light Violet. Dud Shisha Temple-Purple.

Звертайте увагу на висоту кальяну. Якщо ви любите подорожувати чи курити на відкритому повітрі, зупиніть вибір на меншому варіанті. Тим, хто обирає курити в приміщенні, більше підійдуть кальяни середнього та великого розміру.

І хоча висота кальяну не впливає на якість диму, вона впливає на продуктивність самого апарату. Однак, вибір висоти кальяну – справа особистих уподобань.

До речі, для перенесення найкраще підійдуть компактні девайси висотою 30-40 см.

Де купити кальян?

Що ж стосується вибору магазину для покупки, звертайтеся в інтернет-магазин Дуда. Каталог має великий асортимент кальянів на будь-який смак: від найпростіших до професійних моделей.

У нашому магазині представлені товари з усього світу за доступними цінами. Якщо виникнуть запитання стосовно вибору, зверніться за допомогою до нашого консультанта. Можливість оформити замовлення доступна на сайті і по телефону.