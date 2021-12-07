В 2022 году в Украине вырастет стоимость коммунальных услуг. Об этом говорится в консенсус-прогнозе за октябрь 2021 года, обнародованном Министерством экономики.

Консенсус-прогноз не является официальным прогнозом Минэкономики и правительства. Это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины.

Они рассчитываются как медиана при участии ведущих специалистов в области макроанализа и прогнозирования. Примерно это 14 организаций.

Какой будет стоимость коммунальных услуг и за что придется платить больше всего, смотрите в материале.

Какой будет стоимость коммунальных услуг в 2022 году

Тарифы на газ 2022

По прогнозу экспертов, в 2022 году цена на газ повысится на 20%.

Среднегодовая цена на импортируемый газ ожидается на уровне $347,5 за 1 тыс. куб.

По состоянию на декабрь 2021 года тарифы на газ в Украине колеблются от 7,799 грн до 13,5 грн за кубометр. Государственная компания Нафтогаз предлагает 7,96 грн за кубометр.

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Тарифы на электроэнергию в 2022 году

В следующем году украинцев может ожидать повышение тарифов на электроэнергию на 17,5%.

Сейчас цена на электроэнергию для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц составляет 1,44 грн за 1 кВт/ч. Те, кто превышают лимит, платят 1,68 грн.

Тарифы на отопление и горячую воду 2022

По консенсус-прогнозу, обнародованному Минэкономики, тарифы на отопление и горячую воду в 2022 году вырастут на 18%.

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), цены на отопление и горячую воду устанавливают местные общины.

Кроме того, эксперты предусмотрели, что в следующем году на 13,5% вырастут тарифы на железнодорожные перевозки. Речь идет как о грузовых, так и пассажирских рейсах.

В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что тарифы на коммунальные услуги не изменятся до конца отопительного сезона.

Правительство заключило меморандум с представителями местного самоуправления, чтобы тарифы на тепло и горячую воду сохранились на уровне прошлого года.

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