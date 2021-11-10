В Украине коммунальные тарифы для населения не будут расти до конца отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, начало отопительного сезона в Украине сопровождается манипуляциями, в частности о возможном повышении тарифов.

– Отвечаю: в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду, электроэнергию не растут и так же не будут расти до конца отопительного сезона. Стабильные тарифы – это обязательство правительства и местной власти перед людьми, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Кабмина проинформировал, что по состоянию на сегодняшний день в Украине подключены к теплу почти 97% жилых домов. Кроме того, на 96% подключены детсады и больницы, а на 95% подключены к теплу школы.

В целом в 22 областях Украины жилищный фонд более чем на 99% подключен к теплоснабжению.

По словам Шмыгаля, несколько хуже ситуация в Одесской и Херсонской областях, где процент подключенных объектов меньше.

– В этих регионах достаточно долго было тепло, чему способствовали погодные условия, поэтому местные руководители не включали батареи и отопление. Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс, – объяснил Шмыгаль.