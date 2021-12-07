У 2022 році в Україні зросте вартість комунальних послуг. Про це йдеться у консенсус-прогнозі за жовтень 2021 року, оприлюдненому Міністерством економіки.

Консенсус-прогноз не є офіційним прогнозом Мінекономіки та уряду. Це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України. Вони розраховуються як медіана за участі провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування. Орієнтовно це 14 організацій.

Якою буде вартість комунальних послуг і за що доведеться платити найбільше, дивіться у матеріалі.

Якою буде вартість комунальних послуг у 2022 році

Тарифи на газ 2022

За прогнозом експертів, у 2022 році ціна на газ підвищиться на 20%.

Середньорічна ціна на імпортований газ очікується на рівні $347,5 за 1 тис. куб м.

Станом на грудень 2021 року тарифи на газ в Україні коливаються від 7,799 грн до 13,5 грн за кубометр. Державна компанія Нафтогаз пропонує 7,96 грн за кубометр.

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Тарифи на електроенергію у 2022 році

Наступного року на українців може чекати підвищення тарифів на електроенергію на 17,5%.

Наразі ціна на електроенергію для тих, хто споживає менш як 250 кВт/год на місяць, становить 1,44 грн за 1 кВт/год. Ті, хто перевищує ліміт, платять 1,68 грн.

Тарифи на опалення та гарячу воду 2022

Згідно з консенсус-прогнозом, оприлюдненим Мінекономіки, тарифи на опалення та гарячу воду в 2022 році зростуть на 18%.

Відповідно до постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ціни на опалення та гарячу воду встановлюють місцеві громади.

Крім того, експерти передбачили, що наступного року на 13,5% зростуть тарифи на залізничні перевезення. Йдеться як про вантажні, так і пасажирські рейси.

У листопаді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що тарифи на комунальні послуги не зміняться до кінця опалювального сезону.

Уряд уклав меморандум із представниками місцевого самоврядування, щоб тарифи на тепло та гарячу воду збереглися на рівні минулого року.

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