Газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на голубое топливо для бытовых потребителей (населения).

По данным традиционного мониторинга информационно-консультационного центра ГазПравда, в декабре цены будут колебаться от 7,799 грн до 13,5 грн за кубометр.

Однако большинство поставщиков, 36 компаний, установили ценники ниже 8 гривен за кубометр. А по сравнению с ноябрем четыре компании снизили свои цены.

Как и в ноябре, рейтинг самых выгодных предложений стартует с 7,799 грн за кубометр. Такую цену предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG).

Только на 0,001 грн больше, 7,80 грн за 1 куб. м, просит компания Neogas. Далее следуют Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за 1 куб. м), Черкассы Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за 1 куб. м), Топливэнерго (7,90 грн за 1 куб. м), Энергогарантия (7,95 грн за 1 куб. м).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт. Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Самые высокие ценники на газ, 13,5 грн за кубометр, предлагает только Херсонская областная энергоснабжающая компания.

— Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках балансирующей группы НАК Нафтогаз Украины. В ноябре впервые за полгода сразу семь газопоставщиков скорректировали свои годовые ценники для бытовых потребителей в сторону уменьшения. А в декабре к ним добавляются еще четыре компании, – объяснила руководитель Центра правовой поддержки потребителей газа ГазПравды Юлия Чеберяк.

С октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе балансирующей группы НАК Нафтогаз Украины. Компании в ее составе покупают газ у Нафтогаза по одинаковой цене – 7,42 грн за кубометр.

Контракты в рамках балансирующей группы будут действовать до мая – равно как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит обеспечить достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса.