В Черкассах работницы комитета самоорганизации населения Днепровский будут шить и бесплатно раздавать людям торбочки вместо пластиковых пакетов, которые с 10 декабря платными.
По словам волонтерки Светланы Ткачук, будут изготавливать их такими, чтобы не занимали много места в кармане или сумке.
– Пошьем любые – в цветочек, одноцветные. Они будут легкими и хорошо складываться, – замечает она.
Изготовлять торбочки будет из остатков ткани, которую приносят жители города и работники предприятий для плетения сеток и пошива одеял для украинских военных.
– Мы ничего не выбрасываем. У нас собралась ткань, поэтому мы решили шить из нее сумки, – говорит глава комитета Любовь Здоровенко.
За день, говорят волонтеры, могут пошить около пяти сумок.
Чтобы процесс продвигался быстрее, приглашают присоединиться всех, кто умеет шить и имеет время.
10 декабря в Украине ввели в действие первый этап ограничений, предусмотренный законом №1489-IX Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который депутаты приняли во втором чтении 1 июня 2021 года.
Таким образом одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, аптеках и заведениях питания, которые были бесплатными, стали платными.
Пока Кабинет министров не согласовал минимальную цену на стоимость пластиковых пакетов в супермаркетах, сети магазинов могут по своему усмотрению устанавливать их стоимость.
10 декабря в магазинах страны цены на одноразовые пакеты установили от 0,9 до 1,5 грн.
С 9 марта 2022 года запрет распространится на распространение:
- сверхтонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);
- тонких пластиковых пакетов со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;
- оксорозкладних пластиковых пакетов.
С 1 января 2023 года начнет действовать запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты, что являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда.
Источник: Общественное
Фото: Общественное