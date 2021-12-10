В Черкассах работницы комитета самоорганизации населения Днепровский будут шить и бесплатно раздавать людям торбочки вместо пластиковых пакетов, которые с 10 декабря платными.

По словам волонтерки Светланы Ткачук, будут изготавливать их такими, чтобы не занимали много места в кармане или сумке.

– Пошьем любые – в цветочек, одноцветные. Они будут легкими и хорошо складываться, – замечает она.

Изготовлять торбочки будет из остатков ткани, которую приносят жители города и работники предприятий для плетения сеток и пошива одеял для украинских военных.

– Мы ничего не выбрасываем. У нас собралась ткань, поэтому мы решили шить из нее сумки, – говорит глава комитета Любовь Здоровенко.

За день, говорят волонтеры, могут пошить около пяти сумок.

Чтобы процесс продвигался быстрее, приглашают присоединиться всех, кто умеет шить и имеет время.

10 декабря в Украине ввели в действие первый этап ограничений, предусмотренный законом №1489-IX Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который депутаты приняли во втором чтении 1 июня 2021 года.

Таким образом одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, аптеках и заведениях питания, которые были бесплатными, стали платными.

Пока Кабинет министров не согласовал минимальную цену на стоимость пластиковых пакетов в супермаркетах, сети магазинов могут по своему усмотрению устанавливать их стоимость.

10 декабря в магазинах страны цены на одноразовые пакеты установили от 0,9 до 1,5 грн.

С 9 марта 2022 года запрет распространится на распространение:

сверхтонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);

тонких пластиковых пакетов со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксорозкладних пластиковых пакетов.

С 1 января 2023 года начнет действовать запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты, что являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда.

Источник: Общественное

Фото: Общественное