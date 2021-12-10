У Черкасах працівниці комітету самоорганізації населення Дніпровський шитимуть та безкоштовно роздаватимуть людям торбинки замість пластикових пакетів, які з 10 грудня платними.

За словами волонтерки Світлани Ткачук, виготовлятимуть їх такими, щоб не займали багато місця в кишені чи сумці.

– Пошиємо будь-які – квітчасті, одноколірні. Вони будуть легенькими й гарно складатимуться, – зауважує вона.

Виготовлятимуть торбинки із залишків тканини, яку приносять жителі міста та працівники підприємств для плетіння сіток та пошиття ковдр для українських військових.

– Ми нічого не викидаємо. У нас назбиралася тканина, тому ми вирішили шити з неї торбинки, – говорить голова комітету Любов Здоровенко.

За день, кажуть волонтери, можуть пошити близько п’яти торбинок.

Щоб процес просувався швидше, запрошують долучитися всіх, хто вміє шити та має час.

10 грудня в Україні ввели в дію перший етап обмежень, передбачений законом №1489-IX Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, який депутати ухвалили в другому читанні 1 червня 2021 року.

Таким чином одноразові пластикові пакети в супермаркетах, аптеках та закладах харчування, які були безкоштовними, стали платними.

Поки Кабінет міністрів не погодив мінімальну ціну на вартість пластикових пакетів у супермаркетах, мережі магазинів можуть встановлювати її на власний розсуд.

10 грудня в магазинах країни ціни на одноразові пакети встановили від 0,9 до 1,5 грн.

Із 9 березня 2022 року заборона пошириться на розповсюдження:

надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);

тонких пластикових пакетів із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Із 1 січня 2023 року почне діяти заборона на надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду.

Джерело: Суспільне

Фото: Суспільне