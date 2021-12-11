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Факты / Украина / Общество

В Украину похолодание придет на Андрея — синоптик Диденко

Марта Бондаренко редактор ленты
заморозки мороз похолодання

В Украине в эти выходные будет держаться теплая погода, а на Андрея уже придет похолодание.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в эти выходные еще будет теплая погода. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +4°C до +9°C.

В западных областях будет холоднее — от -2°C до +3°C. В воскресенье похолодание придет на восток страны.

Что касается осадков, то территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе.

— Ожидается периодически мокрый снег и дождь, в зависимости от температуры воздуха. На Востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будут усиливать туманы, — отметила синоптика.

В Киеве на выходных будет держаться теплая погода, возможен дождь.

Наталья Диденко отметила, что похолодание придет в Украину на Андрея, 13 декабря. Однако говорить о серьезных морозах еще рано.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Pexels

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