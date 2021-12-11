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В Україну похолодання прийде на Андрія – синоптикиня Діденко

Марта Бондаренко редакторка стрічки
заморозки мороз похолодання

В Україні цими вихідними триматиметься тепла погода, а на Андрія вже прийде похолодання.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що цими вихідними ще буде тепла погода. Максимальна температура повітря протягом дня коливатиметься від +4°C до +9°C.

У західних областях буде холодніше – від -2 °C до +3 °C. У неділю похолодання прийде на Схід країни.

Що стосується опадів, то територія України перебуватиме у вологій повітряній масі.

– Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На Сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани, – зазначила синоптикиня.

У Києві на вихідних так само триматиметься тепла погода, можливий дощ.

Наталка Діденко зауважила, що похолодання прийде в Україну на Андрія, 13 грудня. Проте говорити про серйозні морози ще зарано.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Pexels

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