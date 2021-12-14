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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Как получить 1 тыс. грн за вакцинацию: подробная инструкция

Как получить 1 тыс. грн за вакцинацию: подробная инструкция

Помимо защиты организма, украинцы могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию против коронавируса. Уже в скором времени приятный бонус для граждан, прошедших полный курс иммунизации, станет доступен в мобильном приложении Дія.

На стимуляцию вакцинации среди украинцев из государственного бюджета выделят около 8 млрд грн. С 19 декабря каждый иммунизированный гражданин сможет потратить эти деньги в течение четырех месяцев на определенные услуги.

Чтобы успеть получить средства в этом году, необходимо подать заявку в приложении Дія до 29 декабря. Пилотный проект запустят с 13 декабря, а система начнет действовать через неделю – 19 декабря. Как подать заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию – далее в материале Фактов ICTV.

Какие условия нужно выполнить

  • пройти полный курс вакцинации против коронавируса;
  • скачать на гаджет мобильное приложение Дія;
  • сгенерировать зеленый Covid-сертификат.
сертифікат

Фото: Depositphotos

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, человек, который не вакцинировался и не сгенерировал документ, не сможет получить деньги.

Когда и куда поступят средства

Некоторые пользователи приложения Дія могут подать заявку на получение 1 тыс. грн после запуска пилотного проекта, запланированного на 13 декабря. Система должна полностью заработать с 19 декабря.

Все люди, которые сгенерировали Covid-сертификаты, в этот день могут обновить приложение Дія, нажать на новую опцию єПідтримка и подтвердить достижение 18-летнего возраста.

Со временем появится список банков, в которых можно открыть виртуальную карту за несколько кликов. Деньги за вакцинацию поступят на счет, который вы выберете. В то же время не важно, был ли он у вас до этого.

Средства после прививки должны поступить на счет примерно через два дня.

Сначала такая возможность будет доступна только в приложении Дія, однако в Министерстве цифровой трансформации отметили, что вскоре виртуальную карту для денег за вакцинацию можно будет открыть через приложения банков.

Какие банки начали выпускать виртуальные карты

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что с 9 декабря банки начали выпускать виртуальные карты для проекта єПідтримка. Среди них – Monobank, А-Банк и Альфа-Банк.

По его словам, в настоящее время другие банки работают над процессом подключения такой возможности.

На что можно потратить деньги за вакцинацию

Деньги за вакцинацию против коронавируса нельзя получить через банкомат или кому-то перевести. Украинцы могут потратить средства на определенный список услуг или товаров.

Например, граждане могут купить билеты в кино, театр, музей или путешествовать поездом внутри Украины.

Рассчитаться за товары можно будет онлайн, например, во время заказа книг в специализированном магазине. В то же время за них нельзя заплатить в продуктовом супермаркете, поскольку их участие не предусмотрено программой.

Сколько средства будут лежать на счету

Потратить деньги за вакцинацию можно только на территории Украины. После отправки заявки на получение средств, украинцы будут иметь возможность потратить 1 тыс. грн в течение четырех месяцев.

Если в течение этого срока деньги не потратят на товары или услуги, тогда их вернут государству, а счет закроют.

Не установлено приложение Дія: что делать

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что пока такая возможность будет доступна только в приложении Дія. Однако в течение 2022 года планируют предложить новый механизм перевода средств.

Возможно, потом запустят сайт для получения денег за вакцинацию, однако над этим сейчас работают.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 декабря 2021 года, в Украине 39,4% взрослых украинцев прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

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