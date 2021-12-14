Помимо защиты организма, украинцы могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию против коронавируса. Уже в скором времени приятный бонус для граждан, прошедших полный курс иммунизации, станет доступен в мобильном приложении Дія.

На стимуляцию вакцинации среди украинцев из государственного бюджета выделят около 8 млрд грн. С 19 декабря каждый иммунизированный гражданин сможет потратить эти деньги в течение четырех месяцев на определенные услуги.

Чтобы успеть получить средства в этом году, необходимо подать заявку в приложении Дія до 29 декабря. Пилотный проект запустят с 13 декабря, а система начнет действовать через неделю – 19 декабря. Как подать заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию – далее в материале Фактов ICTV.